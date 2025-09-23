search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 16:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 14:54

100 εκ. ευρώ η λεία κυκλώματος απάτης με κρυπτονομίσματα – Δρούσε σε 23 χώρες της Ευρώπης

23.09.2025 14:54
KRYPTONOMISMATA

Τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ ήταν η λεία κυκλώματος που έστηνε απάτες με κρυπτονομίσματα, πριν εξαρθρωθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Το δίκτυο επί χρόνια έστηνε απάτες σε 23 ευρωπαϊκές χώρες.

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 άτομα έπεσαν θύματα και έχασαν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ (118 εκατ. δολάρια), όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust).

Μετά από εφόδους σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως «εγκέφαλο».

Πως δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Eurojust, τα θύματα παρασύρονταν με υποσχέσεις για τεράστιες αποδόσεις σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων μέσω επαγγελματικά σχεδιασμένων διαδικτυακών πλατφορμών.

Τα χρήματα που κατέβαλαν διοχετεύονταν στη Λιθουανία για ξέπλυμα.

«Όταν τα θύματα επιχειρούσαν να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους, τους ζητούνταν να πληρώσουν επιπλέον τέλη, μετά από τα οποία ο ιστότοπος που χρησιμοποιούνταν για την απάτη εξαφανιζόταν», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Στη συνέχεια, οι επενδυτές έχαναν το μεγαλύτερο μέρος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, όλα τα χρήματά τους».

Το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και είχε εξαπλωθεί σε 23 χώρες.

Τα θύματα προέρχονταν από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Ο φερόμενος αρχηγός κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο οι πληροφορίες έγιναν γνωστές μόλις σήμερα Τρίτη λόγω εν εξελίξει νομικών διαδικασιών σε διάφορες χώρες.

Διαβάστε επίσης:

Σήμερα η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Τι αναμένεται να πει για τη Γάζα

Η επιστήμη… αντεπιτίθεται και «αδειάζει» τον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους, δεν συνδέεται με τον αυτισμό

Αργεντινή: Καθώς το νεοφιλελεύθερο πείραμα του Μιλέι καταρρέει, οι ΗΠΑ τον στηρίζουν οικονομικα, με το… αζημίωτο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iasonas
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

ANDRAS-FOTIA-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο χρόνια φυλακή στον 32χρονο για τις σεξουαλικές επιθέσεις

west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το πέρασμα Άλενμπι – Η μοναδική δίοδος μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

mitsotakis_erdogan_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Στην τελική ευθεία με βαριά ατζέντα και… μικρό καλάθι

karolos william sara- andrew 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Oυίλιαμ πιέζει τον Κάρολο να διώξει Φέργκι και Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν – Γιατί διστάζει ο βασιλιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 16:14
iasonas
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

ANDRAS-FOTIA-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο χρόνια φυλακή στον 32χρονο για τις σεξουαλικές επιθέσεις

west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το πέρασμα Άλενμπι – Η μοναδική δίοδος μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας

1 / 3