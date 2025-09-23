100 εκ. ευρώ η λεία κυκλώματος απάτης με κρυπτονομίσματα – Δρούσε σε 23 χώρες της Ευρώπης

Τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ ήταν η λεία κυκλώματος που έστηνε απάτες με κρυπτονομίσματα, πριν εξαρθρωθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Το δίκτυο επί χρόνια έστηνε απάτες σε 23 ευρωπαϊκές χώρες.

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 άτομα έπεσαν θύματα και έχασαν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ (118 εκατ. δολάρια), όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust).

Μετά από εφόδους σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως «εγκέφαλο».

Πως δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Eurojust, τα θύματα παρασύρονταν με υποσχέσεις για τεράστιες αποδόσεις σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων μέσω επαγγελματικά σχεδιασμένων διαδικτυακών πλατφορμών.

Τα χρήματα που κατέβαλαν διοχετεύονταν στη Λιθουανία για ξέπλυμα.

«Όταν τα θύματα επιχειρούσαν να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους, τους ζητούνταν να πληρώσουν επιπλέον τέλη, μετά από τα οποία ο ιστότοπος που χρησιμοποιούνταν για την απάτη εξαφανιζόταν», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Στη συνέχεια, οι επενδυτές έχαναν το μεγαλύτερο μέρος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, όλα τα χρήματά τους».

Το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και είχε εξαπλωθεί σε 23 χώρες.

Τα θύματα προέρχονταν από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Ο φερόμενος αρχηγός κατηγορείται για εκτεταμένη απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο οι πληροφορίες έγιναν γνωστές μόλις σήμερα Τρίτη λόγω εν εξελίξει νομικών διαδικασιών σε διάφορες χώρες.

