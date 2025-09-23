Η επιστήμη… αντεπιτίθεται και «αδειάζει» τον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους, δεν συνδέεται με τον αυτισμό

Η επιστήμη «άδειασε» τον Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις -ανεύθυνες και επικίνδυνες- δηλώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ, οποίος προέτρεψε τις έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν την παρακεταμόλη, εκτός από περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλού πυρετού, λόγω πιθανής σύνδεσης με τον αυτισμό.

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασάρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ – EMA)

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), που ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης. Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησής του, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, συνέδεσαν -αυθαίρετα- τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol (το οποίο περιέχει παρακεταμόλη) κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, χωρίς να παρουσιάσουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους.

