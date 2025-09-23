search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 12:41

Αργεντινή: Καθώς το νεοφιλελεύθερο πείραμα του Μιλέι καταρρέει, οι ΗΠΑ τον στηρίζουν οικονομικα, με το… αζημίωτο

23.09.2025 12:41
milei_new

Σε προσπάθεια να… αναστηλώσουν το υπό κατάρρευση «αναρχοκαπιταλιστικό» εγχείρημα του Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή έχουν αποδυθεί οι ΗΠΑ, επιχειρώντας να στηρίξουν τον σύμμαχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – και να βγάλουν και χρήματα στο ενδιάμεσο.

Κατ’ αρχάς, η κατάσταση στην Αργεντινή πλέον μοιάζει να έχει αναστραφεί δραματικά για τον ακραίο νεοφιλελεύθερο πρόεδρο της χώρας, ο οποίος μοιάζει να εφαρμόζει ένα πείραμα βασισμένο στις «αρχές» της αποκαλούμενη «αυστριακής σχολής» της οικονομικής σκέψης, διαλύοντας κάθε πτυχή του κοινωνικού κράτους.

Στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στο Μπουένος Άιρες, οι κεντροαριστεροί Περονιστές διέλυσαν την παράταξη του Μιλέι, κερδίζοντας με διαφορά 13 μονάδων, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η ήττα αποτελεί προανάκρουσμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου, οι οποίες και αποκτούν χαρακτήρα δημοψηφίσματος.

Παράλληλα, το αργεντίνικο πέσο καταρρέει, παρά το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας επιχείρησε να το στηρίξει ξοδεύοντας περίπου 1,1 δισ. δολάρια από τα συναλλαγματικά αποθέματά της. Σημειώνεται ότι η δέσμευση του Μιλέι για τιθάσευση του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού της Αργεντινής έχει ως προϋπόθεση τη νομισματική σταθερότητα, οπότε ένα ασταθές πέσο είναι μια εξέλιξη που δεν βοηθά τον πρόεδρο της χώρας.

Και κάπου εδώ μπαίνει ο… αμερικανικός δάκτυλος, καθώς ο ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν έναν «συστημικά σημαντικό σύμμαχο στη Νότια Αμερική»: «Η Αργεντινή είναι ένας συστημικά σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και το ΥΠΟΙΚ είναι έτοιμο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της αποστολής του για να υποστηρίξει την Αργεντινή.

Όλες οι επιλογές για σταθεροποίηση είναι επί τάπητος. Αυτές οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γραμμές ανταλλαγής, άμεσες αγορές συναλλάγματος και αγορές κρατικού χρέους σε δολάρια ΗΠΑ από το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ευκαιρίες για ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν εκτεταμένες και η Αργεντινή θα γίνει και πάλι μεγάλη. Παραμένουμε βέβαιοι ότι η υποστήριξη του Προέδρου Μιλέι για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να σπάσει η μακρά ιστορία παρακμής της Αργεντινής».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ατάκα του Μπέσεντ για «ευκαιρίες για ιδιωτικές επενδύσεις» θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως μια έμμεση αναφορά στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να «βάλει χέρι» στα αποθέματα λιθίου της Αργεντινής, ενώ οι δεσμεύσεις για στήριξη αποτελούν «κλείσιμο του ματιού» σε επενδυτές που κατέχουν μετοχές και ομόλογα της Αργεντινής. Μένει να φανεί αν αυτές οι δεσμεύσεις θα είναι αρκετές για να σώσουν τον Μιλέι,ο οποίος πλήττεται και από σκάνδαλο νεποτισμού.

Διαβάστε επίσης

Νίκος Αλιάγας: Είμαι περήφανος για τις ελληνικές ρίζες μου χωρίς όμως να κάνω προσηλυτισμό απέναντι στους Γάλλους (Video)

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Ο Γκρόσι του ΔΟΑΕ υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα Γκουτέρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

efsyn_logo_new
MEDIA

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

liagkas-dimas-new
MEDIA

Λιάγκας κατά Πύρρου Δήμα: «Τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο» (Video)

geroulanos-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφί» Γερουλάνου για Ανδρουλάκη: Αν δεν κουνήσει η «βελόνα», θα έχουμε πρόβλημα (Video)

trump-elikoptero
ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Τι αναμένεται να πει για τη Γάζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:32
METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

efsyn_logo_new
MEDIA

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

liagkas-dimas-new
MEDIA

Λιάγκας κατά Πύρρου Δήμα: «Τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο» (Video)

1 / 3