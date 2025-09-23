Αργεντινή: Καθώς το νεοφιλελεύθερο πείραμα του Μιλέι καταρρέει, οι ΗΠΑ τον στηρίζουν οικονομικα, με το… αζημίωτο

Σε προσπάθεια να… αναστηλώσουν το υπό κατάρρευση «αναρχοκαπιταλιστικό» εγχείρημα του Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή έχουν αποδυθεί οι ΗΠΑ, επιχειρώντας να στηρίξουν τον σύμμαχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – και να βγάλουν και χρήματα στο ενδιάμεσο.

Κατ’ αρχάς, η κατάσταση στην Αργεντινή πλέον μοιάζει να έχει αναστραφεί δραματικά για τον ακραίο νεοφιλελεύθερο πρόεδρο της χώρας, ο οποίος μοιάζει να εφαρμόζει ένα πείραμα βασισμένο στις «αρχές» της αποκαλούμενη «αυστριακής σχολής» της οικονομικής σκέψης, διαλύοντας κάθε πτυχή του κοινωνικού κράτους.

Στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στο Μπουένος Άιρες, οι κεντροαριστεροί Περονιστές διέλυσαν την παράταξη του Μιλέι, κερδίζοντας με διαφορά 13 μονάδων, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η ήττα αποτελεί προανάκρουσμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου, οι οποίες και αποκτούν χαρακτήρα δημοψηφίσματος.

Παράλληλα, το αργεντίνικο πέσο καταρρέει, παρά το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας επιχείρησε να το στηρίξει ξοδεύοντας περίπου 1,1 δισ. δολάρια από τα συναλλαγματικά αποθέματά της. Σημειώνεται ότι η δέσμευση του Μιλέι για τιθάσευση του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού της Αργεντινής έχει ως προϋπόθεση τη νομισματική σταθερότητα, οπότε ένα ασταθές πέσο είναι μια εξέλιξη που δεν βοηθά τον πρόεδρο της χώρας.

Και κάπου εδώ μπαίνει ο… αμερικανικός δάκτυλος, καθώς ο ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν έναν «συστημικά σημαντικό σύμμαχο στη Νότια Αμερική»: «Η Αργεντινή είναι ένας συστημικά σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και το ΥΠΟΙΚ είναι έτοιμο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της αποστολής του για να υποστηρίξει την Αργεντινή.

Όλες οι επιλογές για σταθεροποίηση είναι επί τάπητος. Αυτές οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γραμμές ανταλλαγής, άμεσες αγορές συναλλάγματος και αγορές κρατικού χρέους σε δολάρια ΗΠΑ από το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ευκαιρίες για ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν εκτεταμένες και η Αργεντινή θα γίνει και πάλι μεγάλη. Παραμένουμε βέβαιοι ότι η υποστήριξη του Προέδρου Μιλέι για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να σπάσει η μακρά ιστορία παρακμής της Αργεντινής».

Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.



All options for stabilization are on the table. 1/4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ατάκα του Μπέσεντ για «ευκαιρίες για ιδιωτικές επενδύσεις» θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως μια έμμεση αναφορά στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να «βάλει χέρι» στα αποθέματα λιθίου της Αργεντινής, ενώ οι δεσμεύσεις για στήριξη αποτελούν «κλείσιμο του ματιού» σε επενδυτές που κατέχουν μετοχές και ομόλογα της Αργεντινής. Μένει να φανεί αν αυτές οι δεσμεύσεις θα είναι αρκετές για να σώσουν τον Μιλέι,ο οποίος πλήττεται και από σκάνδαλο νεποτισμού.

