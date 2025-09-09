Γαβριήλ Κατωπόδης: Ο κεντροαριστερός Λευκαδίτης γκρεμίζει τον Μιλέι στην Αργεντινή – Τι σημαίνει η νίκη του στο Μπουένος Άιρες

Η πρόσφατη εκλογική νίκη του Γαβριήλ Κατωπόδη, επικεφαλής της Fuerza Patria (γνωστής και ως Unión por la Patria), στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες, συνιστά ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Η επαρχία, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του εκλογικού σώματος, θεωρείται εκλογικό “βαρόμετρο” και η επικράτηση του Κατωπόδη με ποσοστό 47,48% έναντι 36,99% του υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος Diego Valenzuela, αποτελεί ξεκάθαρο δείγμα λαϊκής δυσαρέσκειας, καθώς η διαφορά από το προεδρικό κόμμα La Libertad Avanza (LLA) κυμάνθηκε στο 13%.

Πολλοί αναλυτές μάλιστα κατατάσσουν αυτήν την ως την πλέον εντυπωσιακή τουλάχιστον – ή και την πιο καταστροφική – μέχρι σήμερα.

Εκλογική «σφαλιάρα» με διεθνή αντίκτυπο

Η ήττα του Μιλέι σε μια τόσο κρίσιμη περιφέρεια δεν έχει μόνο εκλογικό αντίκτυπο, ερμηνεύεται και ως σαφής αποδοκιμασία της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζει. Τα μέτρα που έπληξαν κυρίως τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τους ανέργους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φαίνεται πως ενεργοποίησαν το εκλογικό σώμα να “περιορίσει” την κυβέρνηση μέσα από την κάλπη. Ο ίδιος ο Κατωπόδης δήλωσε ότι το αποτέλεσμα “ενισχύει τη δημοκρατία”, καθώς δημιουργεί έναν θεσμικά ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο.

Η εκλογική αναμέτρηση, μάλιστα, απέκτησε επιπλέον βαρύτητα αφού, λίγες μέρες πριν, αποκαλύφθηκε ένα σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκει την αδερφή του προέδρου, Karina Milei. Το σκάνδαλο αυτό ενίσχυσε την απογοήτευση της κοινής γνώμης για την οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης.

Photo: Instagram

Ο ίδιος ο πρόεδρος αναγνώρισε την «σαφή ήττα» και παραδέχθηκε πολιτικά λάθη, διακηρύσσοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να παρεκκλίνει ούτε χιλιοστό από την οικονομική του ατζέντα.

Ενίσχυση του περονιστικού στρατοπέδου

Η Fuerza Patria κατόρθωσε να επικρατήσει στις 6 από τις 8 εκλογικές ενότητες της περιφέρειας του Μπουένος Άιρες, γεγονός που ενισχύει την παρουσία και τη δυναμική του περονιστικού κινήματος. Ο κυβερνήτης Axel Kicillof αναδεικνύεται έτσι σε πολιτική φυσιογνωμία με αυξημένο κύρος, ενδεχομένως και σε πιθανό προεδρικό υποψήφιο για το 2027. Η νίκη αυτή δεν περιορίζεται στο παρόν, αλλά επανατοποθετεί τον περονισμό στο κέντρο της πολιτικής σκηνής.

Photo: Instagram

Επιπτώσεις για την κυβέρνηση Μιλέι

Οι οικονομικές αγορές αντέδρασαν έντονα στο εκλογικό αποτέλεσμα, με πτώση στο χρηματιστήριο και υποχώρηση του πέσο. Η εικόνα αυτή εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την ικανότητα του Μιλέι να προχωρήσει απρόσκοπτα στο μεταρρυθμιστικό του σχέδιο. Πλέον, είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει νέες συμμαχίες με περιφερειακούς κυβερνήτες ώστε να μπορέσει να διατηρήσει πολιτική σταθερότητα.

Προοίμιο για τις εθνικές εκλογές

Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως προανάκρουσμα των εθνικών εκλογών του Οκτωβρίου, όπου η κυβέρνηση αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα κοινοβούλιο ήδη ελεγχόμενο από την αντιπολίτευση. Η δυναμική που απέκτησε η Fuerza Patria καθιστά το έργο του Μιλέι ακόμα πιο δύσκολο, σηματοδοτώντας μια περίοδο εντάσεων και πολιτικών ανακατατάξεων.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι η ήττα αυτή αποτελεί προάγγελο ακόμα πιο σοβαρών πολιτικών εντάσεων, εν όψει των εθνικών εκλογών, όταν θα ανανεωθεί η μισή Βουλή και το ένα τρίτο της Γερουσίας.

Photo: Instagram

Η διαρροή του εκλογικού σώματος, σε συνδυασμό με την οικονομική δυσφορία και το πολιτικό κόστος των σκανδάλων, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που θα δοκιμάσει τη βιωσιμότητα της διοίκησης Μιλέι.

Ποιος είναι ο Γαβριήλ Κατωπόδης

Ο Γαβριήλ Κατωπόδης (Gabriel Katopodis) έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε κυβερνητικές θέσεις και την τοπική πολιτική σκηνή.

Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1967, στο Μπελγκράνο του Μπουένος Άιρες από οικογένεια ελληνικής καταγωγής, και είναι μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης κοινότητας.

Σπούδασε Δίκαιο στην UBA, έπειτα έκανε μεταπτυχιακά στη Δημόσια Διοίκηση (FLACSO & UBA) και εργάζεται ως βοηθός στη Διοίκηση Πολιτικής Θεωρίας

Τοπική Πολιτική – Δήμαρχος San Martín (2011–2019)

Εξελέγη δήμαρχος του νομού General San Martín το 2011 και επανεξελέγη το 2015, με στόχο την αναβάθμιση των δημόσιων έργων και την ενίσχυση των υπηρεσιών (συμπ. κεντρικά έργα, αντιπλημμυρικά, παγοδρόμιο, μεταφορικές υποδομές κ.ά.).

Αναρρίχηση στην Κεντρική Κυβέρνηση (2019–2023)

Διορίστηκε Υπουργός Δημοσίων Έργων της χώρας στην κυβέρνηση του Αλμπέρτο Φερνάντες μέχρι το τέλος του 2023.

Κατάφερε να ξεμπλοκάρει πολλά έργα, επισημαίνοντας την καθυστέρηση που βρέθηκε από την προηγούμενη διοίκηση.

Υπουργός Υποδομών της Περιφέρειας Μπουένος Άιρες & Εκλεγμένος Γερουσιαστής (2025)

Από τον Δεκέμβριο του 2023, υπηρετεί ως Υπουργός Υποδομών & Δημόσιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Μπουένος Άιρες κάτω από τον κυβερνήτη Άξελ Κιτσιλόφ.

Παράλληλα, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2025 εξελέγη γερουσιαστής για την Πρώτη Εκλογική Περιφέρεια με ισχυρή νίκη (περίπου 47–48%).

Προσωπική ζωή

Ο Κατωπόδης είναι παντρεμένος με τη Nancy Cappelloni, δασκάλα και πολιτικό, με την οποία έχει δύο παιδιά. Από τη δεκαετία του 1980 η οικογένεια Κατωπόδη ζει στο Σαν Μαρτίν, περιοχή της μητροπολιτικής περιφέρειας του Μεγάλου Μπουένος Άιρες. Είναι υποστηρικτής της Μπόκα Τζούνιορς.

