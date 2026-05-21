Και τώρα η Κούβα: Εντείνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ – Απειλούν με απαγωγή και τον Κάστρο, στην Καραϊβική το USS Nimitz – Οργή στην Αβάνα

Εντείνontai οι αμερικανικές απειλές προς την Κούβα, με τον αποκλεισμό του νησιού της Καραϊβικής να συνεχίζεται ενώ φουντώνουν τα σενάρια επέμβασης, παρά τον αποκλεισμό του ενδεχομένου κλιμάκωσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της δίωξης που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο και η οποία αφορά την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης με βρόμικο ρόλο «Brothers to the Rescue», που έγινε το 1996.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ σημαντική στιγμή», ενώ η Ουάσινγκτον αναμένει, όπως δήλωσε ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ότι ο Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», αφήνοντας ανοιχτή την επαναφορά της στρατηγικής της επιχείρησης «Absolute Resolve» που αφορούσε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Εντωμεταξύ, η US Southern Command σε ανάρτηση στο Χ ανακοίνωσε την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Nimitz και της αρμάδας του στην Καραϊβική.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!



The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

«Η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», είπε ο Μπλανς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαϊάμι.

Ο Μπλανς αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση», λέει ο Τραμπ

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε νωρίτερα το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την Κούβα, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταρρέει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κονέκτικατ.

Ωστόσο, νωρίτερα είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την αμερικανική πατρίδα». Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ηρεμήσει έως ότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία.

Αναφερόμενος στη δίωξη σε βάρος του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είχε διαδεχθεί στην ηγεσία της Κούβας τον αδελφό του, Φιντέλ Κάστρο, ο Τραμπ είπε ότι «είναι μια πολύ σημαντική στιγμή… όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους».

Καταδικάζει τις «απαράδεκτες» κατηγορίες η Κούβα

Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Κούβας καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις «απαράδεκτες κατηγορίες» που απήγγειλαν οι ΗΠΑ εναντίον του Ραούλ Κάστρο.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη και επαίσχυντη πράξη πολιτικής πρόκλησης», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και διαβάστηκε ολόκληρη στην κρατική τηλεόραση.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην οργάνωση Κουβανοαμερικανών εξόριστων «Brothers to the Rescue» και η Κούβα υπερασπίστηκε την κατάρριψη των αεροσκαφών, αναφέροντας ότι προέβη σε αυτή την ενέργεια αφού οι ΗΠΑ αγνόησαν τις επανειλημμένες καταγγελίες της σχετικά με εισβολή στον εναέριο χώρο της.

«Είναι εξαιρετικά κυνικό το γεγονός ότι αυτή η κατηγορία διατυπώνεται από την ίδια κυβέρνηση που έχει δολοφονήσει σχεδόν 200 άτομα και έχει καταστρέψει 57 σκάφη σε διεθνή ύδατα της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, μακριά από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δυσανάλογη χρήση στρατιωτικής δύναμης», ανέφερε η δήλωση.

Υπογράμμισε επίσης ότι η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Κάστρο αποτελεί μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η «συλλογική τιμωρία» εναντίον των Κουβανών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ ανέφερε ότι η Κούβα ενήργησε νόμιμα για την υπεράσπιση του εδάφους της καταρρίπτοντας τα αεροσκάφη και ανέφερε ότι η απαγγελία κατηγοριών φαίνεται να έχει ως στόχο να δικαιολογήσει στρατιωτική δράση εναντίον της Κούβας, κάτι που, όπως είπε, θα ήταν λάθος.

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

«Η υποτιθέμενη κατηγορία εναντίον του στρατηγού Ραούλ Κάστρο Ρουζ, την οποία μόλις ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, αποδεικνύει απλώς την αλαζονεία και την απογοήτευση που προκαλεί στους εκπροσώπους της αυτοκρατορίας η ακλόνητη σταθερότητα της Κουβανικής Επανάστασης, καθώς και η ενότητα και η ηθική δύναμη της ηγεσίας της.

Πρόκειται για μια πολιτική ενέργεια, χωρίς καμία νομική βάση, που αποσκοπεί μόνο στο να εμπλουτίσει το φάκελο που κατασκευάζουν για να δικαιολογήσουν την παράλογη στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον της Κούβας. Οι ΗΠΑ ψεύδονται και παραποιούν τα γεγονότα γύρω από την κατάρριψη των αεροσκαφών της ναρκο-τρομοκρατικής οργάνωσης «H«Brothers to the Rescue» το 1996.

Γνωρίζουν καλά, επειδή υπάρχουν άφθονα τεκμηριωμένα στοιχεία, ότι δεν ενεργήσαμε απερίσκεπτα ούτε παραβιάσαμε το διεθνές δίκαιο, όπως κάνουν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, με τις ψυχρά υπολογισμένες και ανοιχτά διαφημιζόμενες εξωδικαστικές εκτελέσεις σε πολιτικά σκάφη στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1996, η Κούβα ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, εντός των χωρικών της υδάτων, μετά από διαδοχικές και επικίνδυνες παραβιάσεις του εναερίου μας χώρου από διαβόητους τρομοκράτες, για τις οποίες η εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση είχε ειδοποιηθεί σε περισσότερες από δέκα περιπτώσεις, αλλά αγνόησε τις προειδοποιήσεις και επέτρεψε τις παραβιάσεις.

Το ηθικό ύψος και ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του έργου του καταρρίπτουν κάθε συκοφαντία που επιχειρείται να στραφεί εναντίον του Στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο. Ως αρχηγός των ανταρτών και ως πολιτικός ηγέτης, κέρδισε την αγάπη του λαού του, στην οποία προστίθενται ο σεβασμός και ο θαυμασμός άλλων ηγετών της περιοχής και του κόσμου. Αυτές οι αξίες αποτελούν την καλύτερη άμυνά του και ένα ηθικό ασπίδα, απέναντι στην γελοία προσπάθεια να υποβαθμιστεί η ηρωική του φήμη».

Η κατηγορία για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών

Ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών με κουβανούς εξόριστους το 1996 από μαχητικό της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας. Την εποχή εκείνη ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1996, η πολεμική αεροπορία της Κούβας κατέρριψε δύο αεροσκάφη που ανήκαν στην αντικαστρική οργάνωση «Brothers to the Rescue», με έδρα το Μαϊάμι, καθώς πετούσαν στα ανοικτά των κουβανικών ακτών.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αβάνα, τα Τσέσνα είχαν εισέλθει στον κουβανικό εναέριο χώρο. Αντίθετα, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας είχε κρίνει ότι βρίσκονταν πάνω από διεθνή ύδατα. Τρεις από τους νεκρούς ήταν αμερικανοί υπήκοοι.

Διάφοροι Αμερικανοί πολιτικοί έχουν απαιτήσει να δικαστεί ο Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Axios», μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου τον κατηγορούν ότι διέταξε προσωπικά την κατάρριψη, καθώς ήταν υπουργός Άμυνας την εποχή εκείνη.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, χαιρέτισε την εξέλιξη, σχολιάζοντας μέσω X ότι η άσκηση δίωξης εκκρεμούσε «εδώ και πολύ καιρό».

Η πίεση των ΗΠΑ προς την Κούβα

Το κατηγορητήριο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, όπου οι κομμουνιστές βρίσκονται στην εξουσία από τότε που ο εκλιπών αδελφός του, Φιντέλ Κάστρο, ηγήθηκε της επανάστασης το 1959.

Η πίεση στην Κούβα άρχισε να αυξάνεται τον Ιανουάριο, αφότου ο στρατός των ΗΠΑ απομάκρυνε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία και τον μετέφερε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά. Η Βενεζουέλα ήταν βασικός εταίρος της Κούβας πριν από την επιχείρηση.

Ο Ραούλ Κάστρο παραιτήθηκε επίσημα από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας το 2021, ωστόσο εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στη χώρα.

Ο εγγονός του, Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο, γνωστός ως «Ραουλίτο», θεωρείται εκπρόσωπος του 94χρονου πρώην προέδρου, αλλά και βασικό σημείο επαφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας.

