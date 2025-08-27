Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον Μιλέι – Τον απομάκρυναν οι φρουροί του (Photos/Video)

Πέτρες και μπουκάλια πέταξαν διαδηλωτές κατά του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, αποδοκιμάζοντάς τον για φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP.

🚨 🇦🇷 URGENTE: ++ Presidente da Argentina, Javier Milei, sofre tentativa de assassinato com terroristas arremessando de pedras e garrafas em sua direção.



++ "Foi por pouco que ele não foi atingido, pois seria gravemente ferido." pic.twitter.com/oWUqCHHfsa August 27, 2025

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

🚨 Presidente argentino Javier Milei é atacado a pedradas durante comício em Lomas de Zamora, Buenos Aires. Milei, sua irmã Karina e o deputado José Luis Espert foram evacuados pela segurança. #JavierMilei #Argentina #AtaqueAPedradas #LomasDeZamora #PolíticaArgentina pic.twitter.com/Kps7mOTTQ3 — Diário da Guanabara (@diarioguanabara) August 27, 2025

Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

#BreakingNews Argentina's President Javier Milei is evacuated from an election campaign event in Buenos Aires after large stones are thrown at him.https://t.co/ud8TXW6l6f August 27, 2025

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

O Presidente da Argentina, Javier Milei, foi retirado às pressas de um evento de campanha em carro aberto na capital Buenos Aires após ser alvo de pedradas lançadas contra ele. pic.twitter.com/tblE6vsGZa August 27, 2025

