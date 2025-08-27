search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 01:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 23:50

Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον Μιλέι – Τον απομάκρυναν οι φρουροί του (Photos/Video)

27.08.2025 23:50
argentini milei 887- new

Πέτρες και μπουκάλια πέταξαν διαδηλωτές κατά του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, αποδοκιμάζοντάς τον για φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP.

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Διαβάστε επίσης:

Μινεσότα: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού – Εμμονικός με τις μαζικές δολοφονίες, «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ» έγραφε σε βίντεο

Γαλλία: Το κίνημα «Les Essentiels France» που προκαλεί πονοκέφαλο στον Μακρόν – Οι ανησυχίες για… νέα «Κίτρινα Γιλέκα»

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

astynomia mpalkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

stefanos tzimas 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιδανικό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με την Μπράιτον: Μπήκε αλλαγή στο ’66 και έβαλε δύο γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ

galis 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Εθνική Ελλάδας είναι η ομάδα μας» -Tο μήνυμα του Νίκου Γκάλη

argentini milei 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον Μιλέι – Τον απομάκρυναν οι φρουροί του (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 01:28
hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ακινητοποιήθηκε το τρένο κοντά στη Σίνδο

astynomia mpalkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Λάθος μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι – Αναζητείται για αυτόφωρο

stefanos tzimas 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιδανικό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με την Μπράιτον: Μπήκε αλλαγή στο ’66 και έβαλε δύο γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ

1 / 3