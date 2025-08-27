Αργεντινή: Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στον Μιλέι – Τον απομάκρυναν οι φρουροί του (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πέτρες και μπουκάλια πέταξαν διαδηλωτές κατά του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, αποδοκιμάζοντάς τον για φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP.
Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.
Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.
