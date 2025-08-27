Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

Η αστυνομία στη Μινεάπολη της Μινεσότα διερευνά μια ένοπλη επίθεση στην Καθολική Εκκλησία του Ευαγγελισμού το πρωί της Τετάρτης.

Ο δράστης, που αναγνωρίστηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν, είναι νεκρός. Η αστυνομία φέρεται να διερευνά ορισμένα βίντεο στο YouTube που φέρεται να ανήκουν στον Γουέστμαν, τα οποία περιέχουν λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με τις μαζικές ένοπλες επιθέσεις.

Τα βίντεο αποκαλύπτουν ότι το άτομο στο βίντεο, που πιστεύεται ότι είναι ο ύποπτος, ήταν ιδιαίτερα εμμονικό με τον Άνταμ Λάνζα, τον δράστη της ένοπλης επίθεσης στο Δημοτικό Σχολείο Σάντι Χουκ, σύμφωνα με την New York Post.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε σε μια ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι και πυροβόλησε μέσα από το παράθυρο της εκκλησίας ενώ μια ομάδα παιδιών βρισκόταν στη λειτουργία. Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, επιβεβαίωσε ο Ο’Χάρα, προσθέτοντας ότι τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν 8 και 10 ετών.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο δράστης αυτοκτόνησε και δεν είχε ποινικό μητρώο. Πιστεύουν ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος του.

Η αστυνομία ερευνά το κανάλι YouTube

Η New York Post ανέφερε ότι το κανάλι YouTube του Γουέστμαν ερευνάται από την αστυνομία, καθώς αναζητά το κίνητρο πίσω από αυτό που ο αρχηγός της αστυνομίας χαρακτήρισε ως «απολύτως ακατανόητη» πράξη βίας. Αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές ότι ανήκει στον Γουέστμαν, τα βίντεο στο κανάλι έχουν γίνει viral και φέρεται να έχουν τραβήξει την προσοχή των αρχών.

Αυτό που ξεχώρισε ιδιαίτερα είναι ένα βίντεο 20 λεπτών που ανέβηκε ώρες πριν από τους πυροβολισμούς, όπου ο ύποπτος εμφανίζει ένα φερόμενο μανιφέστο. Στο βίντεο, ο ύποπτος δείχνει το περιεχόμενο του «μανιφέστου» γυρίζοντας τις σελίδες. Δείχνει χειρόγραφα διαγράμματα όπλων, καταχωρίσεις στα αγγλικά και τα λατινικά, και ορισμένες καταχωρίσεις που ήταν δυσανάγνωστες όταν προβλήθηκαν σε βίντεο.

Άλλα βίντεο στο κανάλι περιείχαν επιδείξεις όπλων και γραμμένες φράσεις, «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Αυτή ήταν μια σκόπιμη πράξη βίας εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων. Η απόλυτη σκληρότητα και δειλία του να πυροβολείς σε μια εκκλησία γεμάτη παιδιά είναι απολύτως ακατανόητη», δήλωσε ο αρχηγός Ο’Χάρα.

Διαβάστε επίσης:

Nord Stream 2: Ταυτοποιήθηκαν έξι Ουκρανοί για την ανατίναξη του αγωγού – Εντάλματα σύλληψης από τους Γερμανούς

Axios: Ο Τόνι Μπλερ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα ενημερώσουν τον Τραμπ για τα σχέδιά τους για τη μεταπολεμική Γάζα

Προσπάθεια Μπαϊρού να διασώσει την κυβέρνηση: Σχεδιάζει συνάντηση με τους αρχηγούς κομμάτων – Μαζικό sell off γαλλικών μετοχών και ομολόγων