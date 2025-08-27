search
Επίθεση ενόπλου στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη – Φόβοι για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Μινεάπολις, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε εκκλησία πυροβολώντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους.

Η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στην ένοπλη επίθεση με πολλαπλά θύματα στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι και μάρτυρες.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη, όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για έναν ένοπλο δράστη στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία στεγάζει επίσης ένα καθολικό σχολείο.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, υπάρχουν πολλοί τραυματίες αλλά και νεκροί, δίχως η αστυνομία να έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Ο ένοπλος φέρεται να ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι. Δεν είναι σαφές εάν οι πυροβολισμοί στόχευαν την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή το σχολείο.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «ο δράστης έχει συλληφθεί» και ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα. Ο Τζέισον ΝτεΡούσα, δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού WCCO, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν νεκρός.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς και ότι η αστυνομία της περιοχής έχει σπεύσει  στο σημείο.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

