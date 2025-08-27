Επίθεση ενόπλου στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη – Φόβοι για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Μινεάπολις, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε εκκλησία πυροβολώντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους.
Η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στην ένοπλη επίθεση με πολλαπλά θύματα στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι και μάρτυρες.
Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη, όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για έναν ένοπλο δράστη στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία στεγάζει επίσης ένα καθολικό σχολείο.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, υπάρχουν πολλοί τραυματίες αλλά και νεκροί, δίχως η αστυνομία να έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Ο ένοπλος φέρεται να ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι. Δεν είναι σαφές εάν οι πυροβολισμοί στόχευαν την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή το σχολείο.
Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «ο δράστης έχει συλληφθεί» και ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα. Ο Τζέισον ΝτεΡούσα, δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού WCCO, δήλωσε ότι ο ύποπτος ήταν νεκρός.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς και ότι η αστυνομία της περιοχής έχει σπεύσει στο σημείο.
«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.
