27.08.2025 16:20

«Στα κάγκελα» η Άγκυρα με την δήλωση Νετανιάχου για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

27.08.2025 16:20
tourkia ypex 654- new

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε στη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται -όπως αναφέρει- «για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.

Αναλυτικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει τα εξής:

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».

