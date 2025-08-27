Κοροϊδία από Νετανιάχου με την «αναγνώριση» της γενοκτονίας των Ποντίων

Από άνθρωπο που διαπράττει γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου και διώκεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προφανώς και δεν μπορεί να περιμένει κανείς να λέει αλήθειες.

Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου έχει μάλλον την πεποίθηση ότι απευθύνεται σε μη νοήμονες και γι’ αυτό δηλώνει ό,τι τον βολεύει. Για την ακρίβεια, επειδή διαπιστώνει το εχθρικό κλίμα, που επικρατεί για τις ισραηλινές βαρβαρότητες στη Γάζα, σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

Και λέει επιτηδευμένα ή και άκομψα ψέματα, πέρα από τα υποκριτικά, που δηλώνει. Όπως ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων..

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε σε podcast το πρωτοφανές για πρωθυπουργό, ότι… «νομίζει πως η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», όμως στην πραγματικότητα δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν μάλιστα πιέστηκε να διευκρινίσει, απάντησε ότι… εκείνος προσωπικά μόλις αναγνώρισε τη γενοκτονία! Επιβεβαίωσε έτσι ότι δεν υπήρχε προηγούμενη επίσημη αναγνώριση από την ισραηλινή βουλή.

Αλλά τέτοιες επίσημες τοποθετήσεις κρατών γίνονται μόνο με αποφάσεις της Βουλής, της κυβέρνησης και των συλλογικών εκφράσεων και όχι με δηλώσεις αρχηγών σε… podcast.

Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν: Δεν υπάρχει επίσημη ή νομική ψηφισμένη απόφαση της Κνεσέτ που να αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων.

Το εάν θα υπάρξει, με φροντίδα του Νετανιάχου βέβαια, καθώς αυτός έκλανε τη δήλωση, θα το δούμε στη συνέχεια.

Το Ισραήλ απέφευγε μέχρι τώρα την επίσημη αναγνώριση κυρίως επειδή δεν ήθελε να πάει στα άκρα τις σχέσεις με την Τουρκία. Η ψύχρανση αυτών των σχέσεων το τελευταίο διάστημα, ίσως αλλάζει τις διαθέσεις στο Τελ Αβίβ, αλλά μένει να αποδειχθεί μέχρι πού θα φτάσει.

Σημείωση: Η αναγνώριση δύο γενοκτονιών δεν μετριάζει στο παραμικρό την γενοκτονία που κάνει το καθεστώς Νετανιάχου στη Γάζα. Το έγκλημα αυτό παραμένει απολύτως καταδικαστέο ό,τι και να κάνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε διπλωματικό ή επικοινωνιακό επίπεδο. Δεν υπάρχει συμψηφισμός ή «απαλλαγή» δηλαδή.

