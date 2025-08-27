search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 16:06
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 14:18

Κοροϊδία από Νετανιάχου με την «αναγνώριση» της γενοκτονίας των Ποντίων

27.08.2025 14:18
netanyahu

Από άνθρωπο που διαπράττει γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου και διώκεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προφανώς και δεν μπορεί να περιμένει κανείς να λέει αλήθειες.

Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου έχει μάλλον την πεποίθηση ότι απευθύνεται σε μη νοήμονες και γι’ αυτό δηλώνει ό,τι τον βολεύει. Για την ακρίβεια, επειδή διαπιστώνει το εχθρικό κλίμα, που επικρατεί για τις ισραηλινές βαρβαρότητες στη Γάζα, σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

Και λέει επιτηδευμένα ή και άκομψα ψέματα, πέρα από τα υποκριτικά, που δηλώνει. Όπως ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων..

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε σε podcast το πρωτοφανές για πρωθυπουργό, ότι… «νομίζει πως η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», όμως στην πραγματικότητα δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν μάλιστα πιέστηκε να διευκρινίσει, απάντησε ότι… εκείνος προσωπικά μόλις αναγνώρισε τη γενοκτονία! Επιβεβαίωσε έτσι ότι δεν υπήρχε προηγούμενη επίσημη αναγνώριση από την ισραηλινή βουλή.

Αλλά τέτοιες επίσημες τοποθετήσεις κρατών γίνονται μόνο με αποφάσεις της Βουλής, της κυβέρνησης και των συλλογικών εκφράσεων και όχι με δηλώσεις αρχηγών σε… podcast.

Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν: Δεν υπάρχει επίσημη ή νομική ψηφισμένη απόφαση της Κνεσέτ που να αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων.

Το εάν θα υπάρξει, με φροντίδα του Νετανιάχου βέβαια, καθώς αυτός έκλανε τη δήλωση, θα το δούμε στη συνέχεια.

Το Ισραήλ απέφευγε μέχρι τώρα την επίσημη αναγνώριση κυρίως επειδή δεν ήθελε να πάει στα άκρα τις σχέσεις με την Τουρκία. Η ψύχρανση αυτών των σχέσεων το τελευταίο διάστημα, ίσως αλλάζει τις διαθέσεις στο Τελ Αβίβ, αλλά μένει να αποδειχθεί μέχρι πού θα φτάσει.

Σημείωση: Η αναγνώριση δύο γενοκτονιών δεν μετριάζει στο παραμικρό την γενοκτονία που κάνει το καθεστώς Νετανιάχου στη Γάζα. Το έγκλημα αυτό παραμένει απολύτως καταδικαστέο ό,τι και να κάνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε διπλωματικό ή επικοινωνιακό επίπεδο. Δεν υπάρχει συμψηφισμός ή «απαλλαγή» δηλαδή.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογικός νόμος: «Όχι» Πλεύρη στην αλλαγή του, «η σταθερότητα παράγεται περισσότερο όταν πείσεις τους πολίτες»

Υποκρισία: Ο Νετανιάχου αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων, ενώ κάνει τα ίδια εγκλήματα στη Γάζα (Video)

Πάγωσε η Κουμουνδούρου από την Interview

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές ξεδίπλωσαν πανό για τη Γάζα

epixeiriseis-new
ΕΛΛΑΔΑ

IME-ΓΣΕΒΕΕ: Μαύρα μαντάτα για τις μικρές επιχειρήσεις – Το 50% ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025

lykos_skylo
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αυτόφωρο Δανός που χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές τον σκύλο του επειδή… γάβγισε

adonis_georgiadis_2708_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ο Γεωργιάδης διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί ασπέργιλλου στα χειρουργεία του «Άγιου Σάββα»: «Μην προκαλείτε κλίμα φόβου στους ογκολογικούς ασθενείς»

rosia-army-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία απορρίπτει το ευρωπαϊκό σχέδιο για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – «Δεν θα δεχθούμε στρατεύματα ΝΑΤΟ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 16:05
venetia
ΚΟΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές ξεδίπλωσαν πανό για τη Γάζα

epixeiriseis-new
ΕΛΛΑΔΑ

IME-ΓΣΕΒΕΕ: Μαύρα μαντάτα για τις μικρές επιχειρήσεις – Το 50% ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025

lykos_skylo
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αυτόφωρο Δανός που χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές τον σκύλο του επειδή… γάβγισε

1 / 3