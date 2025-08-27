Υποκρισία: Ο Νετανιάχου αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων, ενώ κάνει τα ίδια εγκλήματα στη Γάζα (Video)

Την ώρα που με εντολή του ιδίου και των ακροδεξιών συμμάχων του στην κυβέρνηση το Ισραήλ διαπράττει στη Γάζα πράξεις που χαρακτηρίζονται – επιεικώς – ως εθνοκάθαρση, ο πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισε να αναγνωρίσει άλλες γενοκτονίες, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο αιώνα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εχθές για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Μιλώντας στο podcast του επιχειρηματία και παρουσιαστή Πάτρικ Μπετ Ντέιβιντ και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου είπε: «Νομίζω ότι το κάναμε. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», παρότι δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

BREAKING!



Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το είχε πράξει μέχρι τώρα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα εγώ. Ορίστε». Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Ισραήλ έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε αναγνώριση, προσπαθώντας να μην επιδεινώσει τις σχέσεις του με την Τουρκία η οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε γενοκτονία.

Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι ήδη αρκετά τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με τους διπλωματικούς δεσμούς να έχουν ουσιαστικά ανασταλεί και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συγκρίνει συχνά το Ισραήλ με τους Ναζί εξαιτίας των θηριωδιών του πολέμου στη Γάζα. Εκτιμάται, πάντως, ότι η κίνηση του Νετανιάχου μπορεί να έγινε και για να «μπει στο μάτι» του Τούρκου προέδρου.

