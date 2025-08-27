Βόρεια Κορέα: Υποκριτής ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας – «Αφελές όνειρο η αποπυρηνικοποίηση»

Η Βόρεια Κορέα χαρακτήρισε σήμερα «υποκριτή» τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ, σχολιάζοντας δηλώσεις του περί αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Λι εκτίμησε προχθές Δευτέρα ότι η συμμαχία της Σεούλ με την Ουάσιγκτον θα «ενισχυόταν» αν βρισκόταν «δρόμος προς την αποπυρηνικοποίηση, την ειρήνη και τη συνύπαρξη στην κορεατική χερσόνησο».

Αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούνιο, ο Nοτιοκορεάτης πρόεδρος λέει πως αναζητεί τρόπο για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Όμως με τις πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, που «παριστάνει ότι θέλει να αποκατασταθούν οι σχέσεις», αποκάλυψε την «αληθινή» του φύση, την «εμμονή» του στην «αναμέτρηση» και πόσο «υποκριτής» είναι, αναφέρει σχόλιο της σύνταξης του KCNA, του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων της Βόρειας Κορέας.

«Η αναφορά του Λι στην ‘αποπυρηνικοποίηση’ δεν είναι τίποτε περισσότερο από αφελές όνειρο, σαν κάποιος να προσπαθεί να πιάσει σύννεφο που ίπταται στον ουρανό», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής με τις ΗΠΑ το 2019, η Βόρεια Κορέα έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψει «ποτέ» το πυρηνικό της οπλοστάσιο και αυτοχαρακτηρίζεται «αμετάκλητα» πυρηνική δύναμη.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο προχθές, ο κ. Λι ζήτησε από τον αμερικανό πρόεδρο, που καυχιέται συχνά για την καλή προσωπική σχέση του με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, να αναλάβει πρωτοβουλία για να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στη Σεούλ και την Πιονγκγιάνγκ.

Ο μεγιστάνας, ο οποίος είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, είπε από την πλευρά του πως ελπίζει να τον ξανασυναντήσει, πιθανόν φέτος.

Από τεχνική άποψη, η Βόρεια και η Νότια Κορέα παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-53) τερματίστηκε με απλή ανακωχή, ουδέποτε υπογράφτηκε συμφωνία ειρήνης.

