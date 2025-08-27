Nέα ένταση στη Μονή Σινά – Πώς αντέδρασε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός στις ενέργειες των «πραξικοπηματιών» μοναχών

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, μετά την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να προχωρήσει στην έξωση των μοναχών που κατηγορούνται για «πραξικόπημα». Παρά την ανακατάληψη της Μονής και τον σχηματισμό νέας αδελφότητας, οι εκδιωχθέντες μοναχοί επιχείρησαν να επιστρέψουν το βράδυ της Τρίτης, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση..

Συγκεκριμένα αργά το βράδυ της Τρίτης οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν ως πραξικοπηματίες από τον Ηγούμενο της Μονής Σινά, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου και των υπόλοιπων μελών της Αδελφότητας που συντάχθηκαν γύρω του και επιχείρησαν να ξαναμπούν στο μοναστήρι.

Η αιγυπτιακή Αστυνομία που έχει κληθεί από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αρνήθηκε να παρέμβει αφήνοντας να εξελίσσεται μια κατάσταση έντασης.

Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως άρνηση της Αιγύπτου να συνδράμει στην λήξη της εσωτερικής έριδας της αδελφότητας και την αποκατάσταση της κανονικότητας κάτι το οποίο θα ενίσχυε την διαπραγματευτική θέση της Μονής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, μετά τη νέα ένταση που προκλήθηκε, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

