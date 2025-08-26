Στιγμές φρίκης εκτυλίχθηκαν στο Campo Pequeno της Λισαβόνας, όταν ο 22χρονος ταυρομάχος Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, κατά τη διάρκεια της πρώτης του εμφάνισης, έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση ενός ταύρου βάρους περίπου 700 κιλών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ταυρομάχος βγήκε μπροστά για να προκαλέσει το ζώο, επιχειρώντας να πιαστεί από τα κέρατά του όπως επιβάλλει η πορτογαλική παράδοση των «forcados». Ωστόσο, ο ταύρος όρμησε με ορμή, εκτόξευσε στον αέρα τον νεαρό μαχητή και τον χτύπησε στον τοίχο της αρένας.

Ο 22χρονος Manuel Maria Trindade έπεσε αναίσθητος στο έδαφος, ενώ το κοινό πάγωσε από τρόμο. Άλλοι ταυρομάχοι έσπευσαν να αποσπάσουν την προσοχή του ζώου, προκειμένου να μπορέσουν οι διασώστες να φτάσουν κοντά στον Trindade.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Σάο Ζοσέ, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του μέσα σε 24 ώρες.

Παράλληλα, 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε κατέρρευσε και πέθανε επίσης, πιθανόν από την ένταση και το σοκ της στιγμής.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Σάο Ζοσέ, όπου υποβλήθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά κατέληξε εντός 24 ωρών, στις 23 Αυγούστου, λόγω ανεπανόρθωτης εγκεφαλικής βλάβης.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη Μπολσονάρου: Συνεχίζονται τα αντίποινα Τραμπ κατά της Βραζιλίας – Ανακαλεί τη βίζα του υπουργού Δικαιοσύνης

Κόντρα Τραμπ-ΕΕ για τις τεχνολογικές εταιρείες – «Κυριαρχικό μας δικαίωμα» η ρύθμιση της νομοθεσίας απαντά η Ευρώπη

Στο ίδιο έργο θεατές: «Οι 6 που σκοτώθηκαν ήταν τρομοκράτες», ισχυρίζεται ο IDF για το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ