Κόντρα Τραμπ-ΕΕ για τις τεχνολογικές εταιρείες – «Κυριαρχικό μας δικαίωμα» η ρύθμιση της νομοθεσίας απαντά η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε την Τρίτη το δικαίωμά της να θεσπίζει και να επιβάλλει τους δικούς της τεχνολογικούς κανόνες, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς σε χώρες με ψηφιακούς φόρους, νομοθεσία ή κανονισμούς, τις οποίες θεωρεί «μεροληπτικές».

“Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφός μας, αρκεί να συνάδουν με τις δημοκρατικές μας αξίες”, δήλωσε η Πάολα Πινό, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν.

Η «βόμβα» εκτοξεύθηκε λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ και οι Βρυξέλλες εξέδωσαν ανακοίνωση για την επισημοποίηση της δασμολογικής τους εκεχειρίας, η οποία είχε προσωρινά θεσπιστεί στο Τέρνμπερι της Σκωτίας στα τέλη Ιουλίου.

«Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αντισταθώ στις χώρες που επιτίθενται στις απίστευτες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μας», δήλωσε ο Τραμπ. «Η Αμερική και οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας δεν είναι πλέον ούτε ο «κουμπαράς» ούτε το «χαλάκι» του κόσμου. Δείξτε σεβασμό στην Αμερική και τις καταπληκτικές εταιρείες τεχνολογίας μας ή αναλογιστείτε τις συνέπειες!», διαμαρτυρήθηκε.

Η κυβέρνηση Τραμπ και ορισμένοι από τους τεχνολογικούς συμμάχους της έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ, τον κορυφαίο κανονισμό για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το μπλοκ για λογοκρισία και ισχυριζόμενοι ότι ο νόμος θα φέρει επιπλέον κόστος στις αμερικανικές εταιρείες.

Ο DSA ρυθμίζει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, τις μηχανές αναζήτησης και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπηρεσίες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram και TikTok – πρέπει να αξιολογούν και να περιορίζουν κινδύνους όπως η παραπληροφόρηση και η βία ανηλίκων, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η νομοθεσία της ΕΕ «επιτίθεται» σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, επέμεινε ότι οι κανόνες είναι ουδέτεροι.

«Ο DSA δεν εξετάζει το χρώμα μιας εταιρείας, τη δικαιοδοσία μιας εταιρείας, ούτε τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας», είπε. «Ο DSA και ο DMA ισχύουν και οι δύο για όλες τις πλατφόρμες και τις εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους… Οι τρεις τελευταίες αποφάσεις που λάβαμε ήταν κατά των AliExpress, Temu και TikTok».

“Δεν θα σχολιάσω τις δημοκρατικές διαδικασίες στις ΗΠΑ, αλλά μπορώ να πω ότι οι κατηγορίες πως το DSA (Κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες) είναι εργαλείο λογοκρισίας είναι αβάσιμες. Ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ είναι η ελευθερία έκφρασης, είναι βασική αξία και είναι πλήρως ενσωματωμένη στο DSA. Το DSA ζητά από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν τους δικούς τους όρους χρήσης, τους οποίους έχουν οι ίδιες καθορίσει”, πρόσθεσε ο υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τεχνολογικά θέματα.

Το DSA (Κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και το DMA (Κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ. Ενώ ο DMA ορίζει υποχρεώσεις για τις διαδικτυακές πλατφόρμες σε θέματα όπως η παραπληροφόρηση και η ασφάλεια των παιδιών, ο DMA διερευνά τους τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google, η Apple, η Meta, η Amazon, η Microsoft και το TikTok – και απαιτείται από αυτές να ανοίξουν τις υπηρεσίες τους και να διασφαλίσουν δίκαιο ανταγωνισμό.

Ο Regnier προσπάθησε να υπογραμμίσει ότι στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον υπάρχει κοινό έδαφος σε πολλά ζητήματα. «Μοιραζόμαστε απόψεις με τους Αμερικανούς ομολόγους μας σε πολλά από αυτά τα ζητήματα… Όταν μιλάμε για τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών (DSA), πρόκειται για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Έχουμε πολλά σημεία όπου στην πραγματικότητα συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ», είπε, σημειώνοντας ότι οι διαφωνίες αφορούν μόνο «πολύ μικρές πτυχές» της νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Άλπμπαχ την Τρίτη, η επικεφαλής του τμήματος εμπορίου της Επιτροπής, Σαμπίνε Γουέιαντ, δήλωσε ότι η ΕΕ «γνωρίζει τις ανησυχίες που εξέφρασαν διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ σχετικά με τους κανονισμούς μας».

Ωστόσο, πρόσθεσε, «Ήμασταν πάντα πολύ σαφείς, ο κανονισμός μας δεν εισάγει διακρίσεις και θα τον εφαρμόσουμε όπως αποφασίζεται από τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Αυτό δεν υπόκειται σε παραχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες. Αυτό δεν αλλάζει».

Διαβάστε επίσης:

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

Η Valerie Zink αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα – «Αδύνατο να διατηρήσω σχέση»

Απεσταλμένος του Τραμπ λέει στους Λιβανέζους δημοσιογράφους να μην κάνουν σαν «ζώα» – Τσουβάλιασε τους πάντες μιλώντας για «πρόβλημα» της Μέσης Ανατολής