Η ρεπόρτερ Valerie Zink, σε μια κίνηση υψηλού ήθους και αξιοπρέπειας, δήλωσε την αποχώρησή της από το Reuters καταγγέλλοντας την προθυμία του να αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα.

Σε προσωπικό της σημείωμα, που κοινοποίησε μέσω των social media, κατηγόρησε τον διεθνή ειδησεογραφικό οργανισμό ότι αναπαράγει «ψευδείς ισραηλινές αφηγήσεις», τις οποίες χαρακτήρισε «προδοσία των δημοσιογράφων», ενώ μίλησε για ντροπή και θλίψη, που την συνοδεύουν στη δημοσιογραφική της ιδιότητα.

«Είναι αδύνατο να διατηρήσω οποιαδήποτε σχέση με το Reuters, δεδομένου του ρόλου του στη δικαιολόγηση και διευκόλυνση της συστηματικής εξόντωσης 245 δημοσιογράφων στη Γάζα» έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ.

I can’t in good conscience continue to work for Reuters given their betrayal of journalists in Gaza and culpability in the assassination of 245 our colleagues. pic.twitter.com/WO6tjHqDIU — Valerie Zink (@valeriezink) August 26, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τα τελευταία οχτώ χρόνια εργαζόμουν ως ρεπόρτερ για το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Οι φωτογραφίες μου, που καλύπτουν στιγμές από το πεδίο, έχουν χρησιμοποιηθεί σε δημοσιεύσεις των New York Times, του Al Jazeera και άλλων μέσων ενημέρωσης στη Βόρεια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και αλλού. Σ’ αυτό το σημείο, μου είναι αδύνατο να διατηρήσω τους δεσμούς μου με το Reuters, δεδομένου του ρόλου του στη δικαιολόγηση και την τροφοδότηση της συστηματικής δολοφονίας 245 δημοσιογράφων στη Γάζα. Το χρωστάω στους συναδέλφους μου στην Παλαιστίνη, αυτό και πολλά περισσότερα.

Όταν το Ισραήλ δολοφόνησε τον Anas Al-Sharif, μαζί με ολόκληρο το συνεργείο του Al-Jazeera στην πόλη της Γάζας στις 10 Αυγούστου, το Reuters επέλεξε να δημοσιεύσει τον εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό τους Ισραήλ πως ο Al-Sharif ήταν συνεργός της Χαμάς -ένα από τα αμέτρητα ψέματα που με συνέπεια έχουν αναπαράγει μέσα όπως το Reuters. Η διάθεση του Reuters να διαιωνίσει την προπαγάνδα του Ισραήλ δεν έσωσε τους δικούς του ρεπόρτερ από τη γενοκτονία του Ισραήλ. Πέντε ακόμα δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και ο καμεραμάν του Reuters, Hossam Al-Masri, ήταν ανάμεσα στους 20 που σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί από μία ακόμα επίθεση στο νοσοκομείο Nasser. Ήταν αυτό που λέμε χτύπημα “double tap”, κατά το οποίο το Ισραήλ βομβαρδίζει έναν στόχο αμάχων όπως σχολείο ή νοσοκομείο, περιμένει να φτάσουν γιατροί, διασώστες, δημοσιογράφοι, και ξανχτυπά.

Τα δυτικά media είναι κατεξοχήν υπεύθυνα για τη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως το έθεσε ο Jeremy Scahill του Drop Site News, “κάθε μεγάλο μέσο -από τους New York Times ως την Washington Post, από το AP ως το Reuters- έχει λειτουργήσει ως μεταφορέας της ισραηλινής προπαγάνδας, ξεπλένοντας εγκλήματα πολέμου και εξευτελίζοντας τα θύματα, εγκαταλείποντας τους συναδέλφους τους και την υποτιθέμενη αφοσίωσή τους στην αλήθεια και την ηθική δημοσιογραφία”.

Αναπαράγοντας τις γενοκτονικές σκευωρίες του Ισραήλ χωρίς να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητά τους – εγκαταλείποντας εκούσια την πιο βασική ευθύνη της δημοσιογραφίας – τα δυτικά media έχουν καταστήσει δυνατή τη δολοφονία περισσότερων δημοσιογράφων σε δύο χρόνια σε μία μικροσκοπική λωρίδα γης από τον Α’ και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τους πολέμους στην Κορέα, το Βιετνάμ, το Αφγανιστάν, τη Γιουγκοσλαβία και την Ουκρανία μαζί, το να μην πουν τίποτα για έναν ολόκληρο λαό που (το Ισραήλ) λιμοκτονεί, που του παίρνουν τα παιδιά και που καίνε ανθρώπους ζωντανούς.

Το ότι το έργο του Anas Al-Sharif βραβεύθηκε με Pulitzer για το Reuters δεν τους έκανε να τον υπερασπιστούν όταν η ισραηλινές δυνάμεις κατοχής τον έβαλαν στη “λίστα στόχων” με δημοσιογράφους που κατηγορούνται πως συνεργάζονται με τη Χαμάς και της ισλαμικής Τζιχάντ. Δεν τους έκαναν να τον υπερασπιστούν όταν κατέφυγε στα διεθνή μέσα για προστασία, όταν εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δημοσίευσε βίντεο κάνοντας ξεκάθαρη την πρόθεσή τους να τον δολοφονήσουν, έπειτα από ρεπορτάζ που έκανε για τον λιμό. Δεν τους έκανε να γράψουν για τον θάνατό του με ειλικρίνεια όταν, εβδομάδες μετά, τον κυνήγησαν και τον σκότωσαν.

Εκτιμώ τη δουλειά που έκανα για το Reuters τα τελευταία οχτώ χρόνια, αλλά αυτήν τη στιγμή δεν μπορώ να φορώ αυτό το πάσο με τίποτα πέρα από ντροπή και θρήνο. Δεν ξέρω τι σημαίνει το να ξεκινήσω να τιμώ το θάρρος και τη θυσία των δημοσιογράφων στη Γάζα -των γενναιότερων και καλύτερων που υπήρξαν ποτέ- αλλά από εδώ και μπρος, θα κατευθύνω τις όποιες συνεισφορές έχω να προσφέρω με αυτό το πνεύμα».

