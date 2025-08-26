ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται

Πίσω στο 2022 ο ΑΝΤ1 είχε κάνει γνωστό το εγχείρημα μυθοπλασίας των Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρου Καλκόβαλη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου – στην μετά «Άγριες μέλισσες» εποχή – το «Ντέρτι» στο οποίο με άξονα το λαϊκό τραγούδι θα «κοιτούσαν» την περίοδο της Μεταπολίτευσης με έμφαση στα 70’s και 80’s με πρίσμα κοινωνικόπολιτικό και τις προσωπικές σχέσεις των ηρώων σε πρώτο πλάνο.

Το φιλόδοξο σχέδιο σε παραγωγή JKProductions, που «πάγωσε» τότε για εξωγενείς λόγους, επανέρχεται στο προσκήνιο.

H σειρά «Ντέρτι» έχοντας λάβει προ ημερών έγκριση από το ΕΚΟΜΜΕΔ για επιλέξιμες δαπάνες 7.840.000 ευρώ και επιδότηση 3.136.000 ευρώ ετοιμάζεται να περάσει στο στάδιο εφαρμογής/υλοποίησης.

Η ιστορία στο «Ντέρτι» αναπτύσσεται σε 140 επεισόδια – που σημαίνει ότι η σειρά θα μεταδίδεται σε σχεδόν καθημερινή βάση – με φόντο τις πίστες των νυχτερινών κέντρων και σαν συγκολλητική ουσία επανενώνει δύο ηθοποιούς με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα.

Η Δανάη Μιχαλάκη είναι η πρώτη που είχαν στο μυαλό τους οι δημιουργοί της σειράς και τον κυρίαρχο γυναικείο ρόλο και είναι πολύ πιθανόν να έχει πλάι της τον Γιώργο Γάλλο για να τριτώσει έτσι μια συνεργασία που άρχισε από τις «Άγριες μέλισσες» και συνεχίστηκε στη «Μάγισσα».

