Ένας στους δύο Αμερικανούς πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι χάνουν την επιρροή τους στην κοινωνία των ΗΠΑ 

Ο κλάδος ΜΜΕ των ΗΠΑ έχει να αντιμετωπίσει πολυποίκιλες προκλήσεις.

Οι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται στη δουλειά τους από εξωγενείς παράγοντες, ο «βομβαρδισμός» ειδήσεων και το τοξικό κλίμα που έχει αναπτυχθεί στο πρόσφατο 12μηνο και η επιθετική πολιτική της κυβέρνησης Τράμπ έχει ενισχύσει τα συμπτώματα κόπωσης του κοινού και της αποφυγής ειδήσεων και στην κρίση που έχει διαμορφωθεί προστίθενται διαρκώς νέα- επιβαρυντικά- δεδομένα, σύμφωνα με έρευνα που προσφάτως δημοσιοποιήθηκε.

Η πλειονότητα των Αμερικανών (59%) θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι είναι εξαιρετικά ή πολύ σημαντικοί για την ευημερία της κοινωνίας. Ένα επιπλέον 31% θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι είναι αρκετά σημαντικοί, ενώ μόνο το 9% θεωρεί ότι δεν είναι πολύ ή καθόλου σημαντικοί.

Ωστόσο, ένας στους δύο στις ΗΠΑ (49%) πιστεύει ότι οι δημοσιογράφοι χάνουν την επιρροή τους στην κοινωνία. Μόλις 15% των Αμερικανών πολιτών πιστεύει το αντίθετο, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Pew.

Επιπλέον λιγότεροι από τους μισούς (45%) εμφανίζονται να δηλώνουν πως «έχουν μεγάλη ή αρκετά μεγάλη εμπιστοσύνη» στους δημοσιογράφους που ενεργούν προς το συμφέρον του κοινού.

«Είναι θέμα τύχης, υποθέτω. Υπάρχουν μερικοί δημοσιογράφοι, αυτοί που λέμε ότι εμπιστευόμαστε, που νομίζω ότι κάνουν το σωστό, ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας της δημοσιογραφίας. Αλλά οι υπόλοιποι στον σημερινό κόσμο ενδιαφέρονται μόνο για τα κλικ, τις προβολές, τα χρήματα και άλλα παρόμοια, και δεν τους πειράζει να παραποιήσουν την αλήθεια για να ταιριάξουν στο κοινό τους ή στους διαφημιστές τους», δήλωσε ένας Αμερικανός 30 ετών στο πλαίσιο της έρευνας.

Αν και η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί τους περισσότερους δημοσιογράφους έξυπνους (63%) και καλοπροαίρετους (58%), περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν επίσης ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι μεροληπτούν (58%).

Οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι και εκείνοι οι πολίτες που ρέπουν προς το κόμμα, είναι ελάχιστα πιθανό να εκφράσουν εμπιστοσύνη στους δημοσιογράφους ότι ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον και να τους περιγράψουν με θετικούς όρους, συγκριτικά με τους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών ή τους φίλα διακείμενους στο Δημοκρατικό κόμμα.

Επίσης οι Ρεπουμπλικάνοι της κοινής γνώμης είναι πολύ πιο πιθανό, από τους Δημοκρατικούς να χρησιμοποιήσουν αρνητικές λέξεις, όπως «ελιτιστές» και «ανέντιμοι», για να χαρακτηρίσουν τους περισσότερους δημοσιογράφους.

