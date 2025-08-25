search
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

25.08.2025 14:01

ΣΚΑΪ: Στο δυναμικό του σταθμού ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης

25.08.2025 14:01
Ετοιμάζει εκπομπή με θέματα που «παίζει στα δάχτυλα» και τα συστήνει με τρόπο εύληπτο και κατανοητό ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης  ο οποίος εντάχθηκε στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΣΚΑΪ.

«Με πολυετή εμπειρία στο ιατρικό ρεπορτάζ, βραβευμένος και διακεκριμένος για τις γνώσεις και την αντικειμενική του ματιά στον χώρο της υγείας και της ευζωίας, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης θα εμπλουτίσει, με την καινούργια του εκπομπή, το πρόγραμμα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Όμιλος τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα», ενημερώνει ο πολυμεσικός Όμιλος του Φαλήρου.

