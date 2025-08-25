ΕΡΤ: H νέα καθημερινή εκπομπή «Live now» είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της και τη «μάχη» της τηλεθέασης – Με ραδιοφωνική διάσταση

Το ΕΡΤNews «φορτώνει» περιεχόμενο και είναι έτοιμο να αναμετρηθεί με τον ανταγωνισμό στο νέο πεδίο «μάχης» που στήνεται στην μεταμεσημεριανή ζώνη.

Την 1η Σεπτεμβρίου στις 13.00 θα μεταδοθεί η πρώτη της σεζόν ενημερωτική εκπομπή «Live now» που θα κατοπτεύει την επικαιρότητα με τους Γιώργο Κακούση και Νικολέτα Κρητικού.



Εν τω μεταξύ ο Κακούσης με τον Δημήτρη Πετρόπουλο – το ραδιοφωνικό έτερο ήμισυ του (ισχύει και αντιστρόφως) θα κάνουν εκπομπή στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Πετρόπουλος- Κακούσης είναι κάτι σαν διόσκουροι των FM, από τα καλύτερα ραδιοφωνικά δίδυμα.

