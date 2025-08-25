ΕΡΤ: H νέα καθημερινή εκπομπή «Live now» είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της και τη «μάχη» της τηλεθέασης – Με ραδιοφωνική διάσταση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το ΕΡΤNews «φορτώνει» περιεχόμενο και είναι έτοιμο να αναμετρηθεί με τον ανταγωνισμό στο νέο πεδίο «μάχης» που στήνεται στην μεταμεσημεριανή ζώνη.
Την 1η Σεπτεμβρίου στις 13.00 θα μεταδοθεί η πρώτη της σεζόν ενημερωτική εκπομπή «Live now» που θα κατοπτεύει την επικαιρότητα με τους Γιώργο Κακούση και Νικολέτα Κρητικού.
Εν τω μεταξύ ο Κακούσης με τον Δημήτρη Πετρόπουλο – το ραδιοφωνικό έτερο ήμισυ του (ισχύει και αντιστρόφως) θα κάνουν εκπομπή στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Πετρόπουλος- Κακούσης είναι κάτι σαν διόσκουροι των FM, από τα καλύτερα ραδιοφωνικά δίδυμα.
