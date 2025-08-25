Tηλεόραση: Ποιες εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα

Φεύγει το καοκαιρί και σιγα σιγά νεά τηλεοπτικά προγραμμα έρχονται στα κανάλια.

Η νεα σεζόν προβλεπεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική αφού και οι έξι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί ετοιμάζουν πολλά προγραμματα τόσο ενημερωτικά όσο και ψυχαγωγικά ενώ το ίδιο κάνει και η ΕΡΤ με τα τέσσερα κανάλια της.

Την αυλαία ανοίγουν από σήμερα το πρωτό κύμα των εκπομπών ενημέρωσης, θα ακολουθήσει ένα δεύτερο και η έναρξη της σεζόν θα κορυφωθεί με τα σήριαλ και τις ψυχαγωγικές εκπομπές που θα αρχίσουν γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ας δούμε λοιπόν τι ξεκινάει σήμερα:



ERTNEWS

Η Δημόσια τηλεόραση κάνει πρεμιέρα με μία σημαντική αλλαγή, την μετακίνηση των ενημερωτικών εκπομπών από την ΕΡΤ1 στο ERTNEWS, το οποίο ενισχύεται και μένει να δούμε αν το τολμηρό εγχείρημα θα αποδειχθεί επιτυχημένο.

Στις 05:30, η εκπομπή «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα, πιάνει το νήμα των εξελίξεων και βγάζει στον αέρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας.

Στις 10:00, τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει ο Γιώργος Σιαδήμας στο «NEWSROOM» για να μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ με τον Απόστολο Μαγγηριάδη καταγράφει το σύνολο της ειδησεογραφίας από την Ελλάδα και τον κόσμο.



ΣΚΑΪ

Ολική επαναφορά για την ενημέρωση στον σταθμό του Νέου Φαλήρου όπου καθημερινά, το πρόγραμμα των εκπομπών ξεκινά από τις 5 το πρωί και παραδίδει σκυτάλη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Το ξεκίνημα της ημέρας γίνεται με την «ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ» με τον Άκη Παυλόπουλο και τη Μάρω Καρούση στις 05.00.

Ακολουθεί το «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο στις 06.00, οι οποίοι παρουσιάζουν και αναλύουν τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, συζητούν και αναζητούν απαντήσεις από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, υποδέχονται στο στούντιο αναλυτές και ειδικούς και συνδέονται καθημερινά με όλα τα σημεία ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος.

Στις 9.40 σημαίνει η ώρα για τους «Αταίριαστους» με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα για 12η χρονιά. Οι «Αταίριαστοι» θα μεταφέρουν με τον δικό τους τρόπο τον παλμό της επικαιρότητας: αποκαλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, αλλά και ερευνούν τα ερωτήματα που θέτουν οι τηλεθεατές. Υποδέχονται σημαίνουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής και αναζητούν τις απαντήσεις θέτοντας καίριες ερωτήσεις.

Ακολουθεί το «LIVE YOU» με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου στις 11.45. Και αυτή την σεζόν πρωταγωνιστές της εκπομπής οι πολίτες, με τις καταγγελίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Με ρεπορτάζ, έρευνες και συνεντεύξεις, η εκπομπή συνομιλεί ζωντανά με τους τηλεθεατές, αναζητά καθημερινά λύσεις και απαντήσεις.

MEGA

Το νήμα στο κανάλι της Συγγρού θα κόψει ο Νίκος Ευαγγελάτος και το «Live News» που επιστρέφουν στη συχνότητα του MEGA, από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και καθημερινά, στις 15:40, με τη γνωστή ταυτότητά του και τα πρωτοποριακά AR γραφικά. Το «Live News» έρχεται για να φωτίσει τα σημαντικότερα γεγονότα. Αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ρεαλιστικές απεικονίσεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας.



OPEN

Με σημαντικές ανακατατάξεις σε πρόσωπα αλλά και μία μεγάλη αλλαγή στην πρωινή ζώνη, όπου η ενημέρωση παίρνει τα ηνία από την ψυχαγωγία, κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα του OPEN.

Στις 06:00 το πρωί ξεκινά η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος». Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς, συγκροτούν δίδυμο συνέχειας και ανανέωσης, συζητούν, αναλύουν και σχολιάζουν με χιούμορ την ειδησεογραφία μαζί με τους πρωταγωνιστές της.

Στις 10:00 το ΟΡΕΝ ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου με την κάμερα της εκπομπής «10 Παντού» θα ενημερώνουν ζωντανά για ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Στις 15:45 είναι ώρα για «Καθαρές κουβέντες». Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, εγκαινιάζουν μια νέα ζώνη και εκπομπή με στόχο το παρασκήνιο της ειδησεογραφίας.

