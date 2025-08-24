search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 13:14
24.08.2025 13:00

Blade Runner 2099: Η σειρά έρχεται το 2026 στο Prime Video

24.08.2025 13:00
blade-runner

Το σύμπαν του Blade Runner ετοιμάζεται να επιστρέψει πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Η Amazon Prime Video ανακοίνωσε επίσημα ότι η νέα σειρά Blade Runner 2099 θα κάνει πρεμιέρα το 2026, συνεχίζοντας την ιστορία του εμβληματικού sci-fi κόσμου που ξεκίνησε ο Ridley Scott.

Αν και η πλοκή παραμένει μυστική, το cast ήδη εντυπωσιάζει. Η Michelle Yeoh, βραβευμένη με Όσκαρ για το Everything Everywhere All at Once, πρωταγωνιστεί δίπλα στην Hunter Schafer από το Euphoria. Στο cast συμμετέχουν επίσης οι DimitriAboldLewisGribbenKatelynRoseDowney, Tom BurkeMaurizio Lombardi και Daniel Rigby.

Τη δημιουργία της σειράς υπογράφει η Silka Luisa, ενώ ο Ridley Scott επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός, κάτι που έχει ενθουσιάσει τους φανατικούς του franchise. Η σειρά υπόσχεται να εξερευνήσει νέες πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης, της ταυτότητας και των ορίων της ανθρώπινης φύσης.

Με την παραγωγή να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η Amazon προετοιμάζει ένα οπτικά εντυπωσιακό και συναισθηματικά φορτισμένο ταξίδι, με νέες γενιές replicants, ανατροπές και συγκρούσεις που θα κρατήσουν τους θεατές καθηλωμένους.

ΕΡΤ: Πρεμιέρα των ενημερωτικών εκπομπών την Δευτέρα

Ντόμινικ Γουέστ και Σιένα Μίλερ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το «War» του Τζορτζ Κέι

Emily In Paris: Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για την 5η σεζόν – Κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κομοτηνής ο Βούλγαρος οδηγός του τραγικού δυστυχήματος στην Εγνατία οδό

blade-runner
MEDIA

Blade Runner 2099: Η σειρά έρχεται το 2026 στο Prime Video

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

porto koufo sithonia halkidiki (1)
TRAVEL

Πόρτο Κουφό: Ο κρυμμένος παράδεισος της Σιθωνίας (Video)

pisina_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός σε πισίνα νεαρός τουρίστας

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

