Blade Runner 2099: Η σειρά έρχεται το 2026 στο Prime Video

Το σύμπαν του Blade Runner ετοιμάζεται να επιστρέψει πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Η Amazon Prime Video ανακοίνωσε επίσημα ότι η νέα σειρά Blade Runner 2099 θα κάνει πρεμιέρα το 2026, συνεχίζοντας την ιστορία του εμβληματικού sci-fi κόσμου που ξεκίνησε ο Ridley Scott.

Αν και η πλοκή παραμένει μυστική, το cast ήδη εντυπωσιάζει. Η Michelle Yeoh, βραβευμένη με Όσκαρ για το Everything Everywhere All at Once, πρωταγωνιστεί δίπλα στην Hunter Schafer από το Euphoria. Στο cast συμμετέχουν επίσης οι DimitriAbold, LewisGribben, KatelynRoseDowney, Tom Burke, Maurizio Lombardi και Daniel Rigby.

Τη δημιουργία της σειράς υπογράφει η Silka Luisa, ενώ ο Ridley Scott επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός, κάτι που έχει ενθουσιάσει τους φανατικούς του franchise. Η σειρά υπόσχεται να εξερευνήσει νέες πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης, της ταυτότητας και των ορίων της ανθρώπινης φύσης.

Με την παραγωγή να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η Amazon προετοιμάζει ένα οπτικά εντυπωσιακό και συναισθηματικά φορτισμένο ταξίδι, με νέες γενιές replicants, ανατροπές και συγκρούσεις που θα κρατήσουν τους θεατές καθηλωμένους.

