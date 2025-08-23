search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 13:32
23.08.2025 12:21

Emily In Paris: Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για την 5η σεζόν – Κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο

23.08.2025 12:21
Ο βοηθός σκηνοθέτη της σειράς “Emily In Paris“, Ντιέγκο Μπορέλα, πέθανε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς του Netflix στη Βενετία.

Ο 47χρονος Ντιέγκο λέγεται ότι κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο, ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης πέμπτης σεζόν. Οι γιατροί έσπευσαν στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 μ.μ. την Πέμπτη, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν, αναφέρει η La Repubblica.

Ο Μπορέλα ήταν ένας αναγνωρισμένος Βενετός επαγγελματίας που είχε εκπαιδευτεί στη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.  Ήταν επίσης ένας καταξιωμένος συγγραφέας, δημοσιεύοντας παραμύθια και παιδικές ιστορίες. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα γυρίσματα έχουν διακοπεί μετά τον θάνατο του Μπορέλα.

Η παραγωγή αναμενόταν να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από τις 15 έως τις 25 Αυγούστου.

