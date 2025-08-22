Πρώτη σε τηλεθέαση η απευθείας ποδοσφαιρική αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ χθες (21/8)

Αν και έχασε στο γήπεδο, κέρδισε σε τηλεθέαση ο ΠΑΟΚ στο ματς που μετέδωσε «ζωντανά» το Open. Η τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης, στο πλαίσιο του Europa League, λόγω ελληνικής εκπροσώπησης είχε καλύτερη επίδοση από την προχθεσινή στο Mega μεταξύ Φενερμπαχτσε- Μπενφίκα.

Η μετάδοση του ματς υποχρέωσε την σειρά «Το σόι σου» να περάσει στη δεύτερη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen και φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο και στην τηλεθέαση της καθώς εμφάνισε 4,2% ποσοστό έναντι του 5,9% της Τετάρτης.

Σετ στις επόμενες δύο θέσεις και πάλι τα επεισόδια της σειράς δραματοποιημένου ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες» με σχεδόν ίδιες με τις προχθεσινές επιδόσεις, ένδειξη ότι αποτελούν σταθερό «ραντεβού» για κάποιους.

Σε γενικές γραμμές στο Top 10 κυριάρχησαν προτάσεις του Alpha, ενώ το Star εκπροσωπήθηκε από τον «Τροχό της τύχης» και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Εκτός ημερήσιου τηλεβαρόμετρου έμειναν Mega, ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ.

