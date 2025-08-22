Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

Στην εποχή του digital, των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, της «τζάμπα» ψηφιακής ενημέρωσης, της κρίσης στον έγχαρτο Τύπο, διεθνώς, που όσο πάει και βαθαίνει, υπάρχουν εφημερίδες– έντυπες εκδόσεις όχι ηλεκτρονικές – που πωλούν εκατομμύρια φύλλα και μάλιστα σε ημερήσια βάση. Καθημερινά.

Θα ήταν άδικο να μπούν στοιχήματα για τις χώρες στις οποίες κυκλοφορούν αυτές οι εφημερίδες και πάντως δεν είναι στις ΗΠΑ σε καμία περίπτωση. Έχοντας όμως μια αίσθηση- χοντρικά- των πληθυσμών χωρών μπορεί κάποιος να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα.

Αλλά για να μην το κουράζουμε οι χώρες στις οποίες κυριαρχούν-ακόμα- οι έντυπες εκδόσεις εφημερίδων είναι η Ιαπωνία και η Ινδία.

Η Ιαπωνία είναι η 12η χώρα σε πληθυσμό στο κόσμο με 123 εκατ. κατοίκους

Ωστόσο είναι η πρώτη σε μια λίστα χωρών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις εφημερίδων παγκοσμίως σύμφωνα με τσεκαρισμένα στοιχεία του Γραφείου Ελέγχου Κυκλοφοριών, Audit Bureau of Circulations- ABC για το 2023, τα οποία δημοσιοποιεί η εξειδικευμένη για τον κλάδο των ΜΜΕ ηλεκτρονική εφημερίδα Press Gazette.

Στην παγκόσμια λίστα του ABC πρώτη εμφανίζεται η Yomiuri Shimbun ως η εφημερίδα με την υψηλότερη κυκλοφορία καθώς πουλά 6,2 εκατ. αντίτυπα ημερησίως στην πρωινή έκδοση της.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι έχει επιπλέον 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα την ημέρα για την απογευματινή της έκδοση, αναφέροντας τα στοιχεία κυκλοφορίας που ελέγχθηκαν από το ABC για το 2023.

«Να επιδιώκουμε την ελευθερία και την αξιοπιστία. Να προωθούμε τον ανθρωπισμό με βάση την ατομική αξιοπρέπεια και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Να συμβάλλουμε στην ειρήνη και την ευημερία της Ιαπωνίας και του κόσμου με βάση τον διεθνισμό. Να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των αναγνωστών μας με αμερόληπτη και αληθή δημοσιογραφική κάλυψη, καθώς και με θαρραλέα και υπεύθυνη έκφραση απόψεων», είναι το «δόγμα» της εφημερίδας με έδρα το Τόκυο (αλλά και γραφεία σε Οσάκα και Φουκουγιόκα).

Σε άλλες εποχές, περασμένες- καλύτερες για τον Τύπο- η Yomiuri Shimbun είχε πουλήσει περισσότερα από 10 εκατ. αντίτυπα της πρωινής της έκδοσης το 2010 και 3,5 εκατομμύρια της απογευματινής έκδοσης, σύμφωνα με το ABC Japan και το Guinness World Records.

Η Asahi Shimbun εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 3.568.000 αντίτυπα για την πρώτη έκδοση της και 1,1 εκατ. φύλλα την ημέρα για την απογευματινή έκδοση.

Η Dainik Bhaskar της Ινδίας, με έδρα την Μποπάλ αλλά και την Μαντίγια Πραντες, είναι η πρώτη σε κυκλοφορία στην χώρα της, αλλά τρίτη στην παγκόσμια κατάταξη με 3.567.000 φύλλα την ημέρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του τοπικού ABC για το β’ 6μηνο του 2022.

Η μόνη άλλη εφημερίδα στον κόσμο που εκτιμάται ότι πωλεί τρία εκατομμύρια αντίτυπα την ημέρα ή και περισσότερα είναι η The People’s Daily, η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Τα στοιχεία κυκλοφορίας της δεν προέρχονται από το ABC αλλά από τον εκδότη της.

Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ βρίσκονται πολύ μακριά από το παγκόσμιο TOP 10.

Η Daily Mail είναι η εφημερίδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 627.000 αντίτυπα.

Η εφημερίδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ είναι η Wall Street Journal, με μέση ημερήσια πώληση 473.000 αντιτύπων.

Η μέση κυκλοφορία της USA Today είναι λίγο πάνω από 100.000 αντίτυπα την ημέρα.

Άλλες εφημερίδες που επίσης απέχουν αρκετά από την πρώτη δεκάδα, αλλά τηρουμένων των συνθηκών και των αναλογιών εμφανίζουν αξιοπρόσεκτες πωλήσεις φύλλων, είναι οι:

Bild (η εφημερίδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη Γερμανία) με ημερήσια κυκλοφορία λίγο κάτω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα (με βάση στοιχεία αρχών του 2024).

The Sun (κάποτε μία από τις εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο) δεν δημοσιεύει πλέον στοιχεία πωλήσεων, αλλά πιστεύεται ότι πωλεί περίπου 600.000 αντίτυπα την ημέρα.

Oσο για την Ελλάδα δεν δημοσιευονται στοιχεία αλλά οι κυκλοφορίες θεωρούνται εξαιρετικά χαμηλές.

