Υψηλή τηλεθέαση  πέτυχε την Τετάρτη (20/8) ο Alpha

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
O δείκτης της Nielsen στάθηκε στο 14,9%, χθες, στον Alpha κατά την δυναμομέτρηση των καναλιών μακράν η υψηλότερη του ανταγωνισμού, όχι μόνον σε επίπεδο ημέρας, αλλά και σε σχεδόν ένα μήνα (Alpha 15,2% στις 28/7).
Βαρόμετρο για το συνολικό αποτέλεσμα του καναλιού ήταν το βραδινό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», αλλά και το δίδυμο επεισοδίων της απογευματινής σειράς «Οικογενειακές υποθέσεις».
Η αμέσως επόμενη επίδοση (11,1%) διαμορφώθηκε από το Mega χάρη στην οποία η διαφορά του Alpha από τον ανταγωνισμό κρατήθηκε κάτω από τις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.
Καλή συγκέντρωση τηλεθεατών στο κανάλι της Καλλιθέας κατάφερε η απευθείας μετάδοση του αγώνα Φενέρμπαχτσε- Μπενφικα στα Playoffs του Champions League, δεν έφθασε στο επίπεδο τηλεθέασης όμως της μετάδοσης του UEFA Super Cup που είχε μεταδόσει το κανάλι πριν από οκτώ ημέρες.
Με διψήφιο μερίδιο ο ΑΝΤ1 και διαφορά μιας ποσοστιαίας μονάδας από το Mega αποτέλεσε την τρίτη επιλογή των τηλεθεατών στο σύνολο της ημέρας.
Κάτι «τσίμπησαν» ΣΚΑΪ και STAR, ίσα που κινήθηκε ο δείκτης στην ΕΡΤ1, ίσα για να περάσει πάνω από το 5% ενώ «βουτιά» τηλεθέασης καταγράφηκε στο Open από την προηγούμενη ημέρα στην επόμενη.
Διαβάστε επίσης:
Duffer brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποχωρούν από το Netflix για να συνεργαστούν με την Paramount
ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους
ΕΡΤ: «Τζενeρέισον ΣΚ» η νέα ψυχαγωγική πρόταση της ΕΡΤ1 για τα Σαββατοκύριακα της σεζόν 2025-2026
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.