Υψηλή τηλεθέαση  πέτυχε την Τετάρτη (20/8) ο Alpha

O δείκτης της Nielsen στάθηκε στο 14,9%, χθες, στον Alpha κατά την δυναμομέτρηση των καναλιών μακράν η υψηλότερη του ανταγωνισμού, όχι μόνον σε επίπεδο ημέρας, αλλά και σε σχεδόν ένα μήνα (Alpha 15,2% στις 28/7).

Βαρόμετρο για το συνολικό αποτέλεσμα του καναλιού ήταν το βραδινό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», αλλά και το δίδυμο επεισοδίων της απογευματινής σειράς «Οικογενειακές υποθέσεις».

Η αμέσως επόμενη επίδοση (11,1%) διαμορφώθηκε από το Mega χάρη στην οποία η διαφορά του Alpha από τον ανταγωνισμό κρατήθηκε κάτω από τις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Καλή συγκέντρωση τηλεθεατών στο κανάλι της Καλλιθέας κατάφερε η απευθείας μετάδοση του αγώνα Φενέρμπαχτσε- Μπενφικα στα Playoffs του Champions League, δεν έφθασε στο επίπεδο τηλεθέασης όμως της μετάδοσης του UEFA Super Cup που είχε μεταδόσει το κανάλι πριν από οκτώ ημέρες.

Με διψήφιο μερίδιο ο ΑΝΤ1 και διαφορά μιας ποσοστιαίας μονάδας από το Mega αποτέλεσε την τρίτη επιλογή των τηλεθεατών στο σύνολο της ημέρας.

Κάτι «τσίμπησαν» ΣΚΑΪ και STAR, ίσα που κινήθηκε ο δείκτης στην ΕΡΤ1, ίσα για να περάσει πάνω από το 5% ενώ «βουτιά» τηλεθέασης καταγράφηκε στο Open από την προηγούμενη ημέρα στην επόμενη.

Διαβάστε επίσης:

Duffer brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποχωρούν από το Netflix για να συνεργαστούν με την Paramount

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

ΕΡΤ: «Τζενeρέισον ΣΚ» η νέα ψυχαγωγική πρόταση της ΕΡΤ1 για τα Σαββατοκύριακα της σεζόν 2025-2026