search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 18:34
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 17:41

Υψηλή τηλεθέαση  πέτυχε την Τετάρτη (20/8) ο Alpha

21.08.2025 17:41
tiletheasi_1108_1920-1080_new
credit: Shutterstock

O δείκτης της Nielsen στάθηκε στο 14,9%,  χθες, στον Alpha κατά την δυναμομέτρηση των καναλιών μακράν η υψηλότερη του ανταγωνισμού, όχι μόνον σε επίπεδο ημέρας, αλλά και σε σχεδόν ένα μήνα (Alpha 15,2% στις 28/7).

Βαρόμετρο για το συνολικό αποτέλεσμα του καναλιού ήταν το βραδινό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», αλλά και το δίδυμο επεισοδίων της απογευματινής σειράς «Οικογενειακές υποθέσεις».

Η αμέσως επόμενη επίδοση (11,1%) διαμορφώθηκε από το Mega χάρη στην οποία η διαφορά του Alpha από τον ανταγωνισμό κρατήθηκε κάτω από τις τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Καλή συγκέντρωση τηλεθεατών στο κανάλι της Καλλιθέας κατάφερε η απευθείας μετάδοση του αγώνα Φενέρμπαχτσε- Μπενφικα στα Playoffs του Champions League, δεν έφθασε στο επίπεδο τηλεθέασης όμως της μετάδοσης του UEFA Super Cup που είχε μεταδόσει το κανάλι πριν από οκτώ ημέρες.

Με διψήφιο μερίδιο ο ΑΝΤ1 και διαφορά μιας ποσοστιαίας μονάδας από το Mega αποτέλεσε την τρίτη επιλογή των τηλεθεατών στο σύνολο της ημέρας.

Κάτι «τσίμπησαν» ΣΚΑΪ και STAR, ίσα που κινήθηκε ο δείκτης στην ΕΡΤ1, ίσα για να περάσει πάνω από το 5% ενώ «βουτιά» τηλεθέασης καταγράφηκε στο Open από την προηγούμενη ημέρα στην επόμενη.

Διαβάστε επίσης:

Duffer brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποχωρούν από το Netflix για να συνεργαστούν με την Paramount

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

ΕΡΤ: «Τζενeρέισον ΣΚ» η νέα ψυχαγωγική πρόταση της ΕΡΤ1 για τα Σαββατοκύριακα της σεζόν 2025-2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
famellos-zoi-xaritsi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ακόμη και τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού δείχνουν ποσοστό θνησιμότητας αμάχων στο 83% στον πόλεμο της Γάζας

merz-macron-starmer-8743
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεμπροστιάζει τους Ευρωπαίους Γερμανός συνταγματάρχης: Δεν είναι ειλικρινείς, παραμένουν στρατιωτικοί νάνοι – «Μπλόφα και προσευχή» η προσέγγισή τους

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Υψηλή τηλεθέαση  πέτυχε την Τετάρτη (20/8) ο Alpha

Δείτε όλες τις ειδήσεις
livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 18:30
famellos-zoi-xaritsi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ακόμη και τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού δείχνουν ποσοστό θνησιμότητας αμάχων στο 83% στον πόλεμο της Γάζας

1 / 3