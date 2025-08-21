search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 16:37
21.08.2025 14:50

Duffer brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποχωρούν από το Netflix για να συνεργαστούν με την Paramount

21.08.2025 14:50
duffer-brothers_2108_1920-1080_new
credit: AP

Οι αδελφοί Ματ και Ρος Ντάφερ (Matt – Ross Duffer), γνωστοί για τη δημιουργία της σειράς του Netflix «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount.

Το δημιουργικό δίδυμο αποχωρεί από το Netflix και μέσω της εταιρείας του Upside Down Pictures υπογράφει τετραετή αποκλειστική συμφωνία με την Paramount για κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά και streaming πρότζεκτ.

Η συνεργασία θα ξεκινήσει επίσημα τον Απρίλιο του 2026, μετά τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας τους με το Netflix.

Οι βραβευμένοι με πολλά Emmy αδελφοί Ντάφερ θα γράψουν σενάρια, θα σκηνοθετήσουν και θα παράγουν ταινίες μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές σειρές και πρωτότυπες σειρές για τις Paramount Pictures, Paramount Television και Paramount Direct-to-Consumer.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που γινόμαστε μέλη της οικογένειας της Paramount. Για εμάς, αυτό είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής», δήλωσαν οι Ματ και Ρος Ντάφερ. «Είμαστε επίσης χαρούμενοι που συναντάμε ξανά τους Σίντι Χόλαντ (Cindy Holland) και Ματ Θάνελ (Matt Thunell), οι οποίοι πίστεψαν σε εμάς και στο ασυνήθιστο σενάριο που τελικά μετατράπηκε στο “Stranger Things”» πρόσθεσαν.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγο μετά τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance, ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

ΕΡΤ: «Τζενeρέισον ΣΚ» η νέα ψυχαγωγική πρόταση της ΕΡΤ1 για τα Σαββατοκύριακα της σεζόν 2025-2026

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ενώ τηλεοπτικά δίκτυα αγνοούν τις φρικαλεότητες στη Γάζα, άλλα, μικρότερα Μέσα Ενημέρωσης κάνουν αποκαλύψεις

