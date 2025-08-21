search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:29
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

21.08.2025 13:33

ΕΡΤ: «Τζενeρέισον ΣΚ» η νέα ψυχαγωγική πρόταση της ΕΡΤ1 για τα Σαββατοκύριακα της σεζόν 2025-2026

21.08.2025 13:33
generation-x-kelly-vranaki

Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» η ΕΡΤ προσκαλεί τους τηλεθεατές σε «ζωντανό» ραντεβού «γεμάτο ρυθμό, χιούμορ, θετική ενέργεια και απρόβλεπτες στιγμές». 

Η νέα πρόταση ψυχαγωγίας της ΕΡΤ1 για τα απογεύματα του γουίκεντ -μία ακόμη έπειτα από το καθημερινό «Νωρίς νωρίς»- με οικοδέσποινα την Κέλλυ Βρανάκη, είναι- ενημερώνει η ΕΡΤ- «μια εκπομπή που μιλάει τη γλώσσα του σήμερα, συνδυάζοντας viral θέματα, ανθρώπινες ιστορίες, οικογενειακή ψυχαγωγία και δυνατές παρουσίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η Κέλλυ και η ομάδα της συστήνουν νέες φωνές, αναδεικνύουν τοπικές κουλτούρες, επενδύουν στον πολιτισμό με σύγχρονη ματιά και μας ταξιδεύουν μέσα από στήλες που θα γίνουν talk of the weekend.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι, καθημερινοί άνθρωποι με μοναδική δράση, νέα ταλέντα, αξιολάτρευτα κατοικίδια, τηλεοπτικά νέα, αλλά και πρακτικές συμβουλές για μια καλύτερη ζωή, συνθέτουν ένα δίωρο γεμάτο με περιεχόμενο που ψυχαγωγεί, εμπνέει και ανανεώνει».

Στόχος της ΕΡΤ είναι η  νέα εκπομπή «να μας προσφέρει ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα απευθυνόμενη σε ανθρώπους κάθε ηλικίας».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

