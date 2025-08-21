Frank Caprio: Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» (videos)

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος, ο «πιο καλός δικαστής στον κόσμο» Φρανκ Κάπριο.

Το προσωνύμιο αυτό του είχε αποδοθεί χάρη στην καλή του καρδιά, ευγένεια και την ενσυναίσθηση που έδειχνε από την δικαστική έδρα.

Έγινε γνωστός μέσα από την εκπομπή «Caught in Providence» από το αμερικανικό κανάλι ABC, η οποία μετέδιδε αποσπάσματα από τις αποφάσεις του, τα οποία μέσα σε λίγη ώρα γίνονταν viral.

Ο Caprio υπηρέτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο δικαστήριο της πόλης Providence, στην πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ.

Τα βίντεο με τις αποφάσεις του, στα οποία έδινε προτεραιότητα στο πνεύμα και όχι στο γράμμα του νόμου, συγκέντρωσαν περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές στα social media, χαρίζοντάς του το προσωνύμιο «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο».

Έδινε ευκαιρίες στους κατηγορούμενους και δη στους βιοπαλαιστές και τους πολύτεκνους. Έκανε αστεία ώστε να αισθάνονται άνετα και γενικότερα είχε κερδίσει τις καρδιές των Αμερικανών.

Η τηλεοπτική εκπομπή Caught in Providence κατέγραψε πολλές από αυτές τις στιγμές, καθιστώντας τον Caprio μία εμβληματική μορφή που ξεπέρασε τα όρια της δικαστικής αίθουσας.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στη σελίδα του στο Instagram, η οποία μετρούσε 3,2 εκατομμύρια ακολούθους.

«Έφυγε μετά από μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Αγαπήθηκε για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων», αναφερόταν χαρακτηριστικά.

Μόλις λίγες ώρες πριν, ο ίδιος είχε δημοσιεύσει μήνυμα από το νοσοκομείο ζητώντας από τον κόσμο να τον θυμάται «στις προσευχές του», δείχνοντας μέχρι τέλους τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με το κοινό του.

Ο Caprio είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός χάρη σε αποφάσεις που αποκάλυπταν την ανθρώπινη πλευρά της δικαιοσύνης. Σε ένα από τα πιο γνωστά βίντεο, απάλλαξε έναν μπάρμαν από πρόστιμο επειδή ο μισθός του ήταν μόλις 4 δολάρια την ώρα.

Σε άλλη περίπτωση, άκουσε με κατανόηση μια μητέρα που είχε χάσει τον γιο της και ακύρωσε τα πρόστιμα που της είχαν επιβληθεί.

Ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει τη φήμη του για να μιλήσει δημόσια για τις κοινωνικές ανισότητες, τονίζοντας ότι «σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα μόνοι τους».

Το «Caught in Providence» κέρδισε πολλές υποψηφιότητες για τα βραβεία Daytime Emmy μετά την εθνική του προβολή από το 2018 έως το 2020. Η σειρά αφορούσε την πεποίθησή του ότι η δικαιοσύνη πρέπει πάντα να περιλαμβάνει αμεροληψία και καλοσύνη.

Ποιος ήταν ο δικαστής Φρανκ Κάπριο

Παιδί Ιταλών μεταναστών, ο Φρανκ Κάπριο γεννήθηκε το 1936 και ως νεαρός εργάστηκε με τον πατέρα στην παραγωγή γαλακτος, ενώ παρακολούθησε το Δημόσιο σχολείο της περιφέρειας του Ρόουντ Άιλαντ. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας του ασχολήθηκε με αρκετή επιτυχία με το άθλημα της πάλης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Providence College και δούλεψε σαν δάσκαλος της κοινότητας στο Hope High School ενώ ταυτόχρονα συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή.

Ο Κάπριο εξελέγη Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Εθνικής Συνέλευσης σε πολλές περιπτώσεις και ήταν Δημοκρατικός υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα του Ρόουντ Άιλαντ το 1970, αλλά και τη δημαρχία του Providence το 1978.

Από το 1985 ήταν Πρόεδρος του Δικαστηρίου του Providence, καθώς επίσης και επικεφαλής δημοτικός δικαστής της περιοχής, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του Κυβερνητικού Συμβουλίου του Rhode Island για την Παιδεία.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, χαρακτήρισε τον Caprio «σύμβολο ενσυναίσθησης στο δικαστήριο». «Ήταν κάτι περισσότερο από ένας νομικός – μας έδειξε τι μπορεί να σημαίνει δικαιοσύνη όταν συνδυάζεται με ανθρωπιά», τόνισε.

Ο Frank Caprio αφήνει πίσω του την υστεροφημία ενός δικαστή που κατάφερε να υπερβεί τα στενά όρια του επαγγέλματός του, αγγίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με την καλοσύνη του.

Διαβάστε επίσης:

Star: Σειρές μυθοπλασίας στη λογική «ουκ εν τω πολλώ το ευ» για τη σεζόν 2025-2026

Τηλεθέαση: 4 στις 10 εκπομπές της Τρίτης (19/9) κατάφεραν νούμερα κάτω του 3%

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου