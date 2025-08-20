search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 23:53
20.08.2025 21:45

Τηλεθέαση: 4 στις 10 εκπομπές της Τρίτης (19/9) κατάφεραν νούμερα κάτω του 3%

20.08.2025 21:45
Τέσσερις στις 10 δημοφιλέστερες εκπομπές της Τρίτης (19/9) κατάφεραν τηλεθέαση κάτω του… 3%. Τι δείχνουν τα νούμερα της Nielsen.

Το «Σόι σου» με τηλεθέαση οριακά κάτω του 5% ήταν, για μια ακόμη ημέρα, η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών με δεύτερη την ενότητα ελληνικών ταινιών που έχει καθιερώσει ο ΑΝΤ1 στο πλαίσιο της οποίας χθες προβλήθηκε η κωμωδία «Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα».

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας η κατάληψη των επόμενων δύο διαδοχικών θέσεων, στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο της Nielsen, από τα επεισόδια της σειράς δραματοποιημένου ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες».

Στη 10αδα δημοφιλών προγραμμάτων πλασαρίστηκαν τέσσερις εκπομπές με επίδοση κάτω του 3%, ενώ την αμέσως προηγούμενη ημέρα, δεν υπήρχε ούτε μία με ανάλογη τηλεθέαση.

