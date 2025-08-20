Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ξυπόλυτοι στ΄αγκάθια» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το Ουκρανικό και τον Τραμπ που φόρτωσε στους Ευρωπαίους όλες τις ευθύνες, τα έξοδα και το γεωπολιτικό ρίσκο, αλλά και για τις χαμηλές προσδοκίες για επίλυση, την ρευστότητα και τις τρελές απαιτήσεις του Πούτιν, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Η ευρωπαϊκή παρακμή – Μακριά από το τραπέζι των διευθετήσεων οι χώρες της Γηραιάς Ηπείρου – Οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται ως φτωχοί συγγενείς που τρέχουν να μάθουν τι συμβαίνει στην αυλή τους

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ο πολιτικός «γρίφος» της ΔΕΘ – Αναζητείται το αφήγημα μέσα στο οποίο θα «πακεταριστούν» τα μέτρα – Ο Μητσοτάκης καλείται να στείλει μήνυμα προοπτικής στην κοινωνία – Τα μεγάλα «εμπόδια» στον δρόμο της ανάκαμψης και του… 30%

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΔΕΘ: Στόχος η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης – Τι αναμένεται πως θα συμπεριλάβει το πρωθυπουργικό «πακέτο» στη ΔΕΘ για το 2026 – Τι μελετάται για τη φορολογία και τις συντάξεις – Αλλαγές στα τεκμήρια επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

ΠΑΣΟΚ: «Κυβερνητικό πρόγραμμα» και κατοχύρωση αυτονομίας – Ο Ανδρουλάκης «φουλάρει» για τη ΔΕΘ χωρίς αναφορές σε ενιαία μέτωπα ή κοινές πρωτοβουλίες – «Πυξίδα», «Κράτος» και «Σοσιαλδημοκρατία» πρωταγωνιστούν

ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση στην κυβέρνηση, αγωνία για τον Σεπτέμβριο – Τα πολλαπλά μέτωπα με την πολιτική Μητσοτάκη και το σφυροκόπημα για τον εκλογικό νόμο – Αναμένουν τις δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου

ΚΚΕ: Ζητά πλήρεις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους – Καταγγέλλει την παντελή απουσία του κράτους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Πανάκριβό μου… πλεόνασμα – Στο 34,5% οι αυξήσεις στα τρόφιμα από 2020 μέχρι 2025 – Το σουβλάκι κοστίζει πλέον «το βάρος του σε χρυσάφι»

ΚΟΣΜΟΣ: Τα χειρότερα έρχονται για τη Γάζα – Παρατεταμένο αδιέξοδο για τη Λωρίδα, η οποία δεν φαίνεται να έχει μέλλον – Ελάχιστα περιθώρια για άμεση αποκλιμάκωση

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών για ειρήνευση – Ασαφείς οι εγγυήσεις ασφαλείας, παραμένει το ερώτημα «Ειρήνη ή πόλεμος;» – Οι απίθανες απαιτήσεις του Πούτιν για εδάφη που δεν κατέχει – Ο Τραμπ θέλει «ειρήνευση» με συνοπτικές διαδικασίες

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ο οικοδεσπότης όρισε… κι ο επισκέπτης αποδέχθηκε – Η πολιτική ουσία στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν πέρα από τους συμβολισμούς – Στην Κριμαία αναδείχθηκε η ευρωπαϊκή αδυναμία – Οι εδαφικές παραχωρήσεις δημιουργούν επικίνδυνα κενά

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Πληθυσμιακός κατήφορος, παιδοκτονίες και βρεφοκτονίες – Ποια απόγνωση μπορεί να καταλήξει στον χαμό των παιδιών; – Το μίσος για τη ζωή είναι πολλές φορές συλλογικό

ΕΥΤΥΧΗΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ: Έφυγε ένας σημαντικός διανοούμενος της Αριστεράς και επιστήμονας του σύμπαντος – «Βάση της προσωπικής ευδαιμονίας μπορεί να είναι ο μαχόμενος ανθρωπισμός»

ΑΡΘΡΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών στον κόσμο – Χώρος δράσης, εμβέλεια, συμμαχίες και συγκρούσεις για τον έλεγχο «προϊόντων» και τιμών – Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας – Η συμμορία με την προσήλωση στα… χριστιανικά ιδεώδη

ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος Δεύτερο: Οι γυναίκες της καθημερινής ζωής

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ: Έντεκα ιστορίες, μία αφήγηση χωρίς αθώους – Αυτή την εβδομάδα: Φίλιππος Φιλίππου, «Θάνατος στο φαρμακείο»

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Και επισήμως η Αδαμαντία Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews

ACTION24: Το νέο δίδυμο στην καθημερινή εκπομπή «Πρωινή ζώνη»

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»