Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

Στην ετήσια έκθεσή του για την ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης ανά χώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βλέπει θετικά την κατάσταση στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, στην Έκθεση γίνεται αναφορά στην πρόβλεψη, κατοχύρωση και προστασία της ελευθερίας της έκφρασης από το σύνταγμα και στους νόμους της χώρας και σημειώνεται ότι «η κυβέρνηση γενικά σεβόταν αυτό το δικαίωμα» κατά το 2024, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα διαθέτει «αποτελεσματική δικαστική εξουσία» και «ένα λειτουργικό δημοκρατικό πολιτικό σύστημα».

Προσθέτει πως η κυβέρνηση «δεν λογόκρινε τα μέσα ενημέρωσης» και πως «τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έτειναν να μη δημοσιεύουν δυσάρεστες ειδήσεις, τις οποίες ανθρωπιστικές ομάδες απέδωσαν σε πιέσεις από τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, σε ανησυχίες για την ασφάλεια ή την εργασιακή ασφάλεια ή για τυχόν ποινική δυσφήμιση».

Οι συντάκτες της Έκθεσης του Στέιτ Ντιπάρντμεντ, κάνουν αναφορά στην υπόθεση των αγωγών του Γ. Δημητριάδη κατά ΜΜΕ για την υπόθεση των υποκλοπών και στην υπόθεση της επίθεσης που είχε δεχτεί η δημοσιογράφος Ρ. Κουβελιώτη κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ από άγνωστο άτομο -με τη σημείωση ότι την υπόθεση αυτή την είχε καταγγείλει και η ΕΣΗΕΑ.

Σημειώνει επίσης ότι εγχώριοι και διεθνείς οργανισμοί κάνουν λόγο για «πιέσεις» σε δημοσιογράφους για να αποφύγουν «την κριτική στην κυβέρνηση ή την αναφορά σκανδάλων», υπογραμμίζουν το περιεχόμενο της τελευταίας έκθεσης για το Κράτος Δικαίου της ΕΕ και τη διαπίστωση της μείωσης των καταγγελιών για παρενόχληση δημοσιογράφων.

Στην Έκθεση για το Κράτος Δικαίου, αλλά και κατά την παρουσίασή της στις Βρυξέλλες, οι επιτελείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν αναγνωρίσει τη βελτίωση της σχετικής κατάστασης στη χώρα, αναφερόμενοι σε πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, των αρμόδιων υπουργείων και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία της Task Force για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, την κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμισης, τη σταδιακή ενσωμάτωση περαιτέρω προβλέψεων για τις Slapps, τη δημιουργία παρατηρητηρίου για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, την αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις κατά λειτουργών της ενημέρωσης, τη θέσπιση ιδιώνυμου αδικήματος για τις απειλές εναντίον αθλητικογράφων, την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ρυθμίσεων στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου κ.ά.

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρντμεντ γίνεται θετική αναφορά στο ότι «οι εθνικοί πάροχοι υπηρεσιών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μέσων έπρεπε να εγγραφούν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» και στο ότι «η κυβέρνηση διατηρούσε επίσης μητρώο διαπιστευμένων τοπικών ιστοσελίδων που ήταν υποχρεωμένες να εμφανίζουν την πιστοποίησή τους στην αρχική τους σελίδα», ενώ «ένα παρόμοιο ηλεκτρονικό μητρώο υπήρχε για τον περιφερειακό και τοπικό τύπο».

Επιπλέον, ως θετική ενέργεια χαρακτηρίζεται επίσης και η υιοθέτηση από τη χώρα, τον Μάρτιο του 2024, της Οδηγίας για την Ελευθερία των ΜΜΕ «με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της συντακτικής ανεξαρτησίας».

Η Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (για κάθε χώρα) περιλαμβάνει και ενότητες για τα δικαιώματα των εργαζομένων (ελευθερία του συνδικαλισμού και συλλογικές διαπραγματεύσεις), την ασφάλεια του ατόμου κ.ά.

