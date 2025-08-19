«Απρόθυμοι» για τον τερματισμό του πολέμου οι Ευρωπαίοι – Το σχέδιο για εκεχειρία-παγίδα και τα συντονισμένα πυρά από ΗΠΑ-Ρωσία

«Απρόθυμοι» παραμένουν οι «πρόθυμοι» σύμμαχοι του Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τα μεταμεσονύχτια «παζάρια» πίσω από τις κάμερες για τα κέρδη που θα αποκομίσει η κάθε πλευρά και τις παρεμβάσεις Τραμπ που επιμένει να τους προσγειώνει στην πραγματικότητα.

Παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζουν «εποικοδομητικές» τις συναντήσεις, μιλούν για ενότητα ενώ στην ουσία λένε τα αντίθετα από όσα υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τους διασύρει με νέες δηλώσεις του.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Ντμίτριεφ έκανε λόγο χθες για «μια σημαντική ημέρα διπλωματίας σήμερα με επίκεντρο τη διαρκή ειρήνη και όχι την προσωρινή κατάπαυση του πυρός», αφού μετά τον Τραμπ και ο Ζελένσκι, άφησε πίσω του τα περί παύσης, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους που επανέλαβαν τις γνωστές τους θέσεις.

Επιμένουν στην κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας- Ουκρανίας, αλλά και τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο. Από τις συντονισμένες δηλώσεις τους φάνηκε πως πιστεύουν ότι ο Πούτιν έχει κάποιο λόγο να φοβάται μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, ενώ όπως παραδέχθηκε ακόμη και ο Ουκρανός πρόεδρος, ο ηγέτης του Κρεμλίνου ήταν αυτός που πρότεινε την διμερή. Οι Ευρωπαίοι νομίζουν πως μπορούν να θέτουν όρους, όπως την κατάπαυση του πυρός, για μια διμερή συνάντηση, ενώ ο Τραμπ την ίδια ώρα κρίνει ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία. «Γνωρίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, όμως κατανοώ επίσης γιατί στρατηγικά μια χώρα ή μια άλλη δεν τη θέλουν», είπε.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν τα πέρι άσκησης πίεσης στη Ρωσία, με κυρώσεις, οι οποίες όσες κι αν έχσουν επιβληθεί δεν έχουν κάμψει το ηθικό του Πούτιν, ενώ και ο ίδιος ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε ξανά σε αυτές μετά τη σύνοδο με τον Πούτιν στην Αλάσκα, με τον οποίο υπάρχει, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μια «ζεστασιά». Άλλωστε του… έστρωσε κόκκινο χαλί, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους για τους οποίους έβαλε την… υπεύθυνη πρωτοκόλλου να τους υποδεχθεί. Την ίδια ώρα βέβαια που ο Τραμπ επαναλαμβάνει τις καλές σχέσεις που έχει με τον Ρώσο πρόεδρο και τις ευκαιρίες που του δίνει, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έλεγε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του». Οι Ευρωπαίοι θέλουν να επιβληθούν οι όροι τους στον Πούτιν, ίσως γιατί νομίζουν πως είναι… ηττημένος πολέμου, ενώ δεν αντιλαμβάνονται ότι ο συσχετισμός δυνάμεων θα γίνει πιο δυσχερής όσο κυλάει ο χρόνος.

Οι Ευρωπαίοι επιμένουν και στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ενώ ο Τραμπ απαντά στο αν οι ΗΠΑ θα έχουν δυνάμεις επί του εδάφους στην Ουκρανία ως μέρος μιας εγγύησης ασφάλειας, ήταν κατηγορηματικός ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Αυτό δεν εμποδίζει τον Μερτς να ισχυρίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πλέον… μετακινηθεί προς την ευρωπαϊκή θέση.Οι «πρόθυμοι» σύμμαχοι του Ζελένσκι συνεχίζουν να πιστεύουν πως θα πείσουν τον Τραμπ, καθώς σε συνδιασμό με μια κατάπαυση πυρός και όχι ειρήνη διαρκείας, που επιθυμούν, θα πετύχουν αυτό στο οποίο κρυφά στοχεύουν: Στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών δυνάμεων και τον επανεξοπλισμό, έτσι ώστε να διεκδικήσουν στο μέλλον εδάφη που κατέχει η Ρωσία. Αλλά δεν πείθουν κανέναν, ενώ και η Ρωσία δεν ξεχνά τις συμφωνίες Μινσκ που δεν τηρήθηκαν.

Παράλληλα η Ευρώπη προσφέρθηκε να βάλει 100 δισ. δολάρια για να αγοράσει ο Ζελένσκι όπλα από τις ΗΠΑ και κάπου εδώ φανερώθηκε το σχέδιό τους έτσι ώστε να μπουν σε δεύτερο γύρο πολέμου με τη Ρωσία, ελπίζοντας σε μια ανάκτηση εδαφών μέχρι να πέσει και ο τελευταίος Ουκρανός στρατιώτης.

Στην προειδοποίηση του Βλάντιμιρ Πούτιν από την Αλάσκα «να μην διαταράξουν την αναδυόμενη πρόοδο οι Ευρωπαίοι» αλλά και το μήνυμά του ότι οι απαιτήσεις της Ρωσίας περιλαμβάνουν «μια δίκαιη ισορροπία στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη», αντιπαρατάσσονται οι ευρωπαικές ελπίδες.

Διασυρμός από Τραμπ

Σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν την ίδια αίσθηση επείγοντος όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας που έχει ο ίδιος.

Ερωτηθείς από το Fox News σχετικά με τα σχέδιά του να προσπαθήσει να οργανώσει μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο συνέστησε να συναντηθούν ξανά σε «έναν ή δύο μήνες». Δεν κατονόμασε για ποιον αναφερόταν.

Ο Τραμπ είπε ότι υποστήριξε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν μέχρι τότε και ότι έπρεπε να αρχίσουν να σχεδιάζουν «απόψε».

«Ένας από τους κυρίους, που είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ελπίζω να μην τον προσέβαλα. Είπε: “Λοιπόν, ας συναντηθούμε σε έναν ή δύο μήνες και ας δούμε“», είπε ο Τραμπ, προφανώς περιγράφοντας μια συνομιλία με έναν Ευρωπαίο ηγέτη.

"I'm just trying to stop people from being killed."



President Trump assures the nation that no American boots will be on the ground in Ukraine, and why he's pushing for a deal to be reached sooner rather than later to avoid thousands more perishing in the war. | @foxandfriends pic.twitter.com/SzOPAVmGnJ — Fox News (@FoxNews) August 19, 2025

«Είπα: “Σε έναν ή δύο μήνες; Θα έχετε άλλους 40.000 νεκρούς σε έναν ή δύο μήνες. Πρέπει να το κάνετε απόψε”», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Και το έκανα, στην πραγματικότητα. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθώ να κανονίσω μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι».

Μιλώντας για τα ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία, τόνισε πως οι ηγέτες της ΕΕ είναι πρόθυμοι να βάλουν ανθρώπους στο έδαφος, ενώ για τις εδαφικές παραχωρήσεις ανέφερε ότι «η Ουκρανία θα πάρει πίσω τη ζωή της». «Κοιτάξτε, όλοι μπορούν να το παίζουν πονηροί, να λένε το ένα και το άλλο, αλλά ξέρετε, η Ουκρανία θα ξαναπάρει τη ζωή της πίσω, θα σταματήσει να θρηνεί νεκρούς παντού, και θα έχει πολύ έδαφος. Αυτός είναι ο πόλεμος», είπε. «Ένα μεγάλο κομμάτι εδάφους έχει καταληφθεί. Αυτό το έδαφος έχει καταληφθεί. Τώρα μιλάνε για το Ντονμπάς. Το Ντονμπάς, όπως ξέρετε, ανήκει και ελέγχεται κατά 79% από τη Ρωσία. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό».

«Αυτός ήταν πόλεμος… και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη – είτε αρέσει είτε όχι», συμπλήρωσε με νόημα, με τους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν μιλώντας για απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κι ενώ ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την προσπάθεια ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως ένα «αδιανόητο λάθος» που προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος ΗΠΑ-Ρωσία

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι σαφές πως κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.

Ο Λαβρόφ συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος χθες, Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Εξάλλου ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι σαφές πώς θα παρουσιάσει ο Ζελένσκι το εδαφικό ζήτημα και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του @POTUS στο γήπεδο αυτού του τελευταίου», έγραψε σήμερα ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X. «Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε».

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως το ζήτημα είναι «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη όταν επιστρέψει στην πατρίδα του, μόλις φορέσει και πάλι την πράσινη στρατιωτική στολή του».

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Η Αλάσκα άνοιξε τον δρόμο

Η Αλάσκα άνοιξε το δρόμο για τη συζήτηση για τις «εγγυήσεις ασφαλείας». Αν υπήρχε κάποια ανησυχία εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το πώς πήγε η συνάντηση Πούτιν στο Άνκορατζ, τη Δευτέρα σχεδόν εξανεμίστηκε.

«Μετά την Αλάσκα, ήμασταν ενθουσιασμένοι που ο Πούτιν τουλάχιστον μιλούσε και υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο POLITICO. Ένα από αυτά τα σημάδια αφορούσε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας: Ο Πούτιν «εμπλεκόταν σε μια συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας αντί για το “Νιέτ, νιέτ, νιέτ”, είπε αυτός ο δεύτερος αξιωματούχος. «Αν η Αλάσκα δεν ήταν επιτυχής και ο Πούτιν δεν μας άφηνε μια μικρή ελπιδα, δεν θα είχαμε τους Ευρωπαίους στον Λευκό Οίκο». Για τον Πούτιν: «Θα κάνει μια σκληρή συμφωνία, αλλά αυτή η ευκαιρία είναι τεράστια».

Το «βιολί» της η Ευρώπη

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είχε συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ λέει ότι οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ευρωπαϊκών χωρών αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα «πολύ ρεαλιστικά». «Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία», προσθέτει.

Przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce. Wszyscy potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Dobre wprowadzenie do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 19, 2025

Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, υπό τη συμπροεδρία του Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επίκεντρο της συζήτησης ήταν τα επόμενα βήματα για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, καθώς και οι πιθανές νέες κυρώσεις για την ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία.

