Τι απαντά ο Λαβρόφ για το σοβιετικό φούτερ – «Ο Ρούμπιο μου είπε ότι του άρεσε»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο του είπε ότι του άρεσε το φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» που φορούσε πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα.
Ο Λαβρόφ προκάλεσε αναταραχή την περασμένη εβδομάδα όταν έφτασε σε ένα ξενοδοχείο στο Άνκορατζ φορώντας ένα πουλόβερ με την επιγραφή «CCCP» – τα κυριλλικά γράμματα για τη Σοβιετική Ένωση.
Μιλώντας στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, ο Λαβρόφ είπε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα αντέδρασε στην επιλογή της ενδυμασίας του χωρίς «καμία υστερία» και ότι ο Ρούμπιο είπε ακόμη και ότι του άρεσε το πουλόβερ.
Οι φιλο-Κρεμλινικοί σχολιαστές ενθουσιάστηκαν με την ενδυμασία του Λαβρόφ, η οποία φαινόταν να έχει σκοπό να θυμίζει την εποχή της Ρωσίας ως αυτοκρατορική δύναμη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η Όλγα Σκαμπέεβα, παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, μοιράστηκε μια φωτογραφία του πουλόβερ του Λαβρόφ λέγοντας: «Το πουλόβερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!»
Αλλά, μιλώντας την Τρίτη, ο Λαβρόφ υποβάθμισε τον συμβολισμό του πουλόβερ του.
«Νομίζω ότι δεν υπάρχει ιμπεριαλισμός εδώ, καμία προσπάθεια αναβίωσης της αυτοκρατορικής σκέψης, όπως κάποιοι στη Δύση λένε, δεν μιλάμε για αυτό», είπε ο Λαβρόφ.
«Μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχει ιστορία και αυτή η ιστορία πρέπει να διατηρηθεί, μαζί, αν θέλετε, με μια αίσθηση ελαφρού χιούμορ», πρόσθεσε.
