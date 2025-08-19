search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 19:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 16:49

Τι απαντά ο Λαβρόφ για το σοβιετικό φούτερ – «Ο Ρούμπιο μου είπε ότι του άρεσε»

19.08.2025 16:49
lavrov

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο του είπε ότι του άρεσε το φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» που φορούσε πριν από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα.

Ο Λαβρόφ προκάλεσε αναταραχή την περασμένη εβδομάδα όταν έφτασε σε ένα ξενοδοχείο στο Άνκορατζ φορώντας ένα πουλόβερ με την επιγραφή «CCCP» – τα κυριλλικά γράμματα για τη Σοβιετική Ένωση.

Μιλώντας στα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, ο Λαβρόφ είπε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα αντέδρασε στην επιλογή της ενδυμασίας του χωρίς «καμία υστερία» και ότι ο Ρούμπιο είπε ακόμη και ότι του άρεσε το πουλόβερ.

Οι φιλο-Κρεμλινικοί σχολιαστές ενθουσιάστηκαν με την ενδυμασία του Λαβρόφ, η οποία φαινόταν να έχει σκοπό να θυμίζει την εποχή της Ρωσίας ως αυτοκρατορική δύναμη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η Όλγα Σκαμπέεβα, παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, μοιράστηκε μια φωτογραφία του πουλόβερ του Λαβρόφ λέγοντας: «Το πουλόβερ! ΕΣΣΔ! Το καλύτερο!!»

Αλλά, μιλώντας την Τρίτη, ο Λαβρόφ υποβάθμισε τον συμβολισμό του πουλόβερ του.

«Νομίζω ότι δεν υπάρχει ιμπεριαλισμός εδώ, καμία προσπάθεια αναβίωσης της αυτοκρατορικής σκέψης, όπως κάποιοι στη Δύση λένε, δεν μιλάμε για αυτό», είπε ο Λαβρόφ.

«Μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχει ιστορία και αυτή η ιστορία πρέπει να διατηρηθεί, μαζί, αν θέλετε, με μια αίσθηση ελαφρού χιούμορ», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Σκωτία: Ζευγάρι Αφρικανών ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μία χαμένη φυλή και έχει στήσει καταυλισμό σε πάρκο (photos)

Η Ελβετία λέει ότι δεν θα συλλάβει τον Πούτιν αν πάει για ειρηνευτικές συνομιλίες

Φινλανδός βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κοινοβούλιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tanantino
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει ποια είναι η «καλύτερη» ταινία του

ploio kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιβύθιση φορτηγού πλοίου στη Σητεία – Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

MPITZAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

kasselakis patra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 18:58
Tanantino
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει ποια είναι η «καλύτερη» ταινία του

ploio kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιβύθιση φορτηγού πλοίου στη Σητεία – Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

MPITZAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

1 / 3