search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 16:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 15:40

Φινλανδός βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κοινοβούλιο

19.08.2025 15:40
koinovoulio finlandia

Μέλος του φινλανδικού κοινοβουλίου αυτοκτόνησε μέσα στις εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου στο Ελσίνκι νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ταυτότητα του αποβιώσαντος είναι γνωστή, αλλά το όνομα δεν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι να επικοινωνήσουν οι συγγενείς του εκπροσώπου. Η αστυνομία δεν ανέφερε καμία εγκληματική εμπλοκή στον θάνατο.

«Ένας θάνατος σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας, οι υπηρεσίες διάσωσης και οι αστυνομικές αρχές έχουν ειδοποιηθεί στο σημείο μέσω του κέντρου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο διευθυντής ασφαλείας του κοινοβουλίου, Άαρο Τόιβονεν, στην φινλανδική εφημερίδα Iltalehti. Επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στο κτίριο του κοινοβουλίου.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο χαρακτήρισε τις αναφορές «πραγματικά θλιβερά νέα».

«Ταυτόχρονα, ευχόμαστε δύναμη στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και στους συναδέλφους του. Αυτό μας αγγίζει όλους βαθιά», δήλωσε ο Όρπο σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης Yle.

Ο Όρπο δήλωσε ότι το Εθνικό Κόμμα Συνασπισμού του θα αναστείλει τις πολιτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης θερινής συνεδρίας του λόγω του περιστατικού.

Το φινλανδικό κοινοβούλιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καλοκαιρινή διακοπή, με τις συνεδριάσεις να έχουν προγραμματιστεί να επαναληφθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία – Σε Γενεύη ή Βουδαπέστη η τριμερής

Το Ουκρανικό μετά τον Λευκό Οίκο: Πόσο πιθανή είναι η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, τι όρο θέτουν οι Ευρωπαίοι και η απάντηση Λαβρόφ

Η «μεγάλη μετακόμιση»: Εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται 5χλμ μακριά λόγω ορυχείου (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skotia_afrikanoi_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ζευγάρι Αφρικανών ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μία χαμένη φυλή και έχει στήσει καταυλισμό σε πάρκο (photos)

Putin
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία λέει ότι δεν θα συλλάβει τον Πούτιν αν πάει για ειρηνευτικές συνομιλίες

elvo
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ – Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την εταιρεία SK Group

mpora_athina_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας (photos)

trump_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διασύρει τους Ευρωπαίους: «Δεν δείχνουν βιάζονται για τον τερματισμό του πολέμου» – Ζητά από Ζελένσκι να είναι «ευέλικτος» – Αποκλείει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 16:45
skotia_afrikanoi_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ζευγάρι Αφρικανών ισχυρίζεται ότι ανήκει σε μία χαμένη φυλή και έχει στήσει καταυλισμό σε πάρκο (photos)

Putin
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία λέει ότι δεν θα συλλάβει τον Πούτιν αν πάει για ειρηνευτικές συνομιλίες

elvo
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ – Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την εταιρεία SK Group

1 / 3