Φινλανδός βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο κοινοβούλιο

Μέλος του φινλανδικού κοινοβουλίου αυτοκτόνησε μέσα στις εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου στο Ελσίνκι νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ταυτότητα του αποβιώσαντος είναι γνωστή, αλλά το όνομα δεν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι να επικοινωνήσουν οι συγγενείς του εκπροσώπου. Η αστυνομία δεν ανέφερε καμία εγκληματική εμπλοκή στον θάνατο.

«Ένας θάνατος σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας, οι υπηρεσίες διάσωσης και οι αστυνομικές αρχές έχουν ειδοποιηθεί στο σημείο μέσω του κέντρου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο διευθυντής ασφαλείας του κοινοβουλίου, Άαρο Τόιβονεν, στην φινλανδική εφημερίδα Iltalehti. Επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στο κτίριο του κοινοβουλίου.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο χαρακτήρισε τις αναφορές «πραγματικά θλιβερά νέα».

«Ταυτόχρονα, ευχόμαστε δύναμη στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και στους συναδέλφους του. Αυτό μας αγγίζει όλους βαθιά», δήλωσε ο Όρπο σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης Yle.

Ο Όρπο δήλωσε ότι το Εθνικό Κόμμα Συνασπισμού του θα αναστείλει τις πολιτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης θερινής συνεδρίας του λόγω του περιστατικού.

Το φινλανδικό κοινοβούλιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καλοκαιρινή διακοπή, με τις συνεδριάσεις να έχουν προγραμματιστεί να επαναληφθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

