Η «μεγάλη μετακόμιση»: Εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται 5χλμ μακριά λόγω ορυχείου (video)

Μετά από οκτώ χρόνια σχεδιασμού, μία εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται με ειδικό -και αργό- τρόπο, 5 χλμ μακριά.

Το κτίριο βάρους 672 τόνων, μια σουηδική λουθηρανική εκκλησία του 1912, έπρεπε να μεταφερθεί καθώς πρόκειται να επεκταθεί στο σημείο που βρισκόταν, το μεγαλύτερο ορυχείο της Ευρώπης.

Το κόστος της «μεγάλης μετακόμισης» όπως την ονόμασαν οι Σουηδοί, φτάνει τα 45 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει δύο ημέρες καθώς δεν μπορεί να κινηθεί με ρυθμό ταχύτερο του… μισού χιλιομέτρου την ώρα.

⛪ Este martes, la iglesia de Kiruna, en Suecia, será trasladada como parte de la reubicación de toda la ciudad debido a la actividad minera subterránea. pic.twitter.com/xnoWiI4iJE — Meganoticias (@meganoticiascl) August 18, 2025

Η Kiruna Kyrka όπως ονομάζεται η εκκλησία, έκανε ένα… τεστ το Σαββατοκύριακο καθώς μετακινήθηκε κατά 30 μέτρα και το τεστ ήταν πετυχημένο. Πλέον θα ξεκινήσει η μετακόμισή της, η οποία θα γίνει σε φάση… παρέλασης, αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Σουηδού βασιλιά, Κάρολου ΙΣΤ΄ Γουσταύου, αναμένεται να παραταχθούν στους δρόμους – οι οποίοι έχουν διευρυνθεί ειδικά για να φιλοξενήσουν την εκκλησία – για να δουν τη μετακόμιση του κόκκινου ξύλινου κτιρίου.

Η πόλη όπου γίνονται οι εξορύξεις, αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς αποδυναμώνει το έδαφος και η περιοχή απειλείται να βρεθεί κάτω από το έδαφος.

Η εκκλησία είναι γνωστή για την αρχιτεκτονική της που μοιάζει με lávvu (μια καλύβα των Σαάμι). Την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί μια εκκλησιαστική λειτουργία και μια εκδήλωση με καφέ, ενώ θα γίνει και συναυλία με την τραγουδίστρια Carola.

Η εκκλησία αναμένεται να ανοίξει ξανά στη νέα της τοποθεσία στα τέλη του επόμενου έτους, αλλά η πλήρης μετεγκατάσταση της πόλης δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2035.

Το καμπαναριό, το οποίο είναι ξεχωριστό κτίριο, θα μετακινηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Λαβρόφ: «Δεν αποκλείουμε κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία»

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ «υποδέχθηκε» τους Ευρωπαίους στο Οβάλ Γραφείο- «Σαν μαθητούδια» (Photos)

Διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ – Αυστραλίας: Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Αλμπανέζι ότι τους «πρόδωσε» για τη Γάζα