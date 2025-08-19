search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 15:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 13:53

Η «μεγάλη μετακόμιση»: Εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται 5χλμ μακριά λόγω ορυχείου (video)

19.08.2025 13:53
ekklisia-kruna-kyrka

Μετά από οκτώ χρόνια σχεδιασμού, μία εκκλησία στη Σουηδία μεταφέρεται με ειδικό -και αργό- τρόπο, 5 χλμ μακριά.

Το κτίριο βάρους 672 τόνων, μια σουηδική λουθηρανική εκκλησία του 1912, έπρεπε να μεταφερθεί καθώς πρόκειται να επεκταθεί στο σημείο που βρισκόταν, το μεγαλύτερο ορυχείο της Ευρώπης.

Το κόστος της «μεγάλης μετακόμισης» όπως την ονόμασαν οι Σουηδοί, φτάνει τα 45 εκατ. ευρώ και θα διαρκέσει δύο ημέρες καθώς δεν μπορεί να κινηθεί με ρυθμό ταχύτερο του… μισού χιλιομέτρου την ώρα.

Η Kiruna Kyrka όπως ονομάζεται η εκκλησία, έκανε ένα… τεστ το Σαββατοκύριακο καθώς μετακινήθηκε κατά 30 μέτρα και το τεστ ήταν πετυχημένο. Πλέον θα ξεκινήσει η μετακόμισή της, η οποία θα γίνει σε φάση… παρέλασης, αφού πάνω από 10.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Σουηδού βασιλιά, Κάρολου ΙΣΤ΄ Γουσταύου, αναμένεται να παραταχθούν στους δρόμους – οι οποίοι έχουν διευρυνθεί ειδικά για να φιλοξενήσουν την εκκλησία – για να δουν τη μετακόμιση του κόκκινου ξύλινου κτιρίου.

Η πόλη όπου γίνονται οι εξορύξεις, αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς αποδυναμώνει το έδαφος και η περιοχή απειλείται να βρεθεί κάτω από το έδαφος.

Η εκκλησία είναι γνωστή για την αρχιτεκτονική της που μοιάζει με lávvu (μια καλύβα των Σαάμι). Την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί μια εκκλησιαστική λειτουργία και μια εκδήλωση με καφέ, ενώ θα γίνει και συναυλία με την τραγουδίστρια Carola.

Η εκκλησία αναμένεται να ανοίξει ξανά στη νέα της τοποθεσία στα τέλη του επόμενου έτους, αλλά η πλήρης μετεγκατάσταση της πόλης δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2035.

Το καμπαναριό, το οποίο είναι ξεχωριστό κτίριο, θα μετακινηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Λαβρόφ: «Δεν αποκλείουμε κανένα σχήμα για τη συζήτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία»

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ «υποδέχθηκε» τους Ευρωπαίους στο Οβάλ Γραφείο- «Σαν μαθητούδια» (Photos)

Διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ – Αυστραλίας: Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Αλμπανέζι ότι τους «πρόδωσε» για τη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_oval_room_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ουκρανία και το άρθρο 5

macron tilediaskepsi
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία – Σε Γενεύη ή Βουδαπέστη η τριμερής

GNA_GENNIMATAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρ. Παναγιωτόπουλος για πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»: «Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

TaylorSwift_podcast
ΜΟΥΣΙΚΗ

Taylor Swift: Πήγε καλεσμένη στο podcast του συντρόφου της και έσπασε τα ρεκόρ!

renato-sanchez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κοντά στη «βόμβα» με τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 15:26
trump_oval_room_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ουκρανία και το άρθρο 5

macron tilediaskepsi
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία – Σε Γενεύη ή Βουδαπέστη η τριμερής

GNA_GENNIMATAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρ. Παναγιωτόπουλος για πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»: «Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

1 / 3