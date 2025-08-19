Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ «υποδέχθηκε» τους Ευρωπαίους στο Οβάλ Γραφείο- «Σαν μαθητούδια» (Photos)

Μια όχι και τόσο κολακευτική εικόνα για τους Ευρωπαίους ηγέτες που βρέθηκαν χθες στον Λευκό Οίκο, συνοδεύοντας τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις συνομιλίες του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, αποτυπώνουν οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείου του προέδρου.

📸 Scenes from the Oval Office on an historic day pic.twitter.com/ijs75dayYf August 19, 2025

Για την ακρίβεια, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε τις εικόνες με ειρωνικό ύφος, γράφοντας: «Ο… μπαμπάκας Τραμπ και οι ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπενθυμίζοντας έναν άλλο διάλογο, του Τραμπ με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Και η αλήθεια είναι ότι οι φωτογραφίες κάνουν τους Ευρωπαίους ηγέτες να μοιάζουν με βοηθούς που δέχονται εντολές ή με μαθητές που ακούν με προσοχή τον δάσκαλό τους.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες – τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Ρούτε.

Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπαιξε και το ρόλο του… ξεναγού στον Λευκό Οίκο, με φωτογραφία να τον δείχνει μαζί με τον Μακρόν και τον Ζελένσκι, να τους επιδεικνύει καπέλο τζόκεϊ με τη φράση «Ακόμα Τέσσερα Χρόνια»…

Trump really loves taking everyone to his merch shop🧢



He gladly showed Zelensky and Macron a cap with the slogan “4 more years.” pic.twitter.com/eRw7e4inpq August 19, 2025

Διαβάστε επίσης

Διπλωματικό επεισόδιο Ισραήλ – Αυστραλίας: Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Αλμπανέζι ότι τους «πρόδωσε» για τη Γάζα

Μακρόν: «Ο Πούτιν είναι… αρπακτικό, ένα “τέρας” στις πόρτες μας»

ΗΠΑ: Influencers χτυπήθηκαν από SUV ενώ βιντεοσκοπούσαν δοκιμή φαγητού σε εστιατόριο – Γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα (video)