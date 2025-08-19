search
19.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.08.2025 13:14

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ «υποδέχθηκε» τους Ευρωπαίους στο Οβάλ Γραφείο- «Σαν μαθητούδια» (Photos)

19.08.2025 13:14
trump_white_house_0

Μια όχι και τόσο κολακευτική εικόνα για τους Ευρωπαίους ηγέτες που βρέθηκαν χθες στον Λευκό Οίκο, συνοδεύοντας τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις συνομιλίες του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, αποτυπώνουν οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείου του προέδρου.

Για την ακρίβεια, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε τις εικόνες με ειρωνικό ύφος, γράφοντας: «Ο… μπαμπάκας Τραμπ και οι ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπενθυμίζοντας έναν άλλο διάλογο, του Τραμπ με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Και η αλήθεια είναι ότι οι φωτογραφίες κάνουν τους Ευρωπαίους ηγέτες να μοιάζουν με βοηθούς που δέχονται εντολές ή με μαθητές που ακούν με προσοχή τον δάσκαλό τους.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες – τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Ρούτε.

Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπαιξε και το ρόλο του… ξεναγού στον Λευκό Οίκο, με φωτογραφία να τον δείχνει μαζί με τον Μακρόν και τον Ζελένσκι, να τους επιδεικνύει καπέλο τζόκεϊ με τη φράση «Ακόμα Τέσσερα Χρόνια»…

