19.08.2025 12:12

ΗΠΑ: Influencers χτυπήθηκαν από SUV ενώ βιντεοσκοπούσαν δοκιμή φαγητού σε εστιατόριο – Γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα (video)

19.08.2025 12:12
Από καθαρή τύχη σώθηκε ένα ζευγάρι influencers στο Χιούστον του Τέξας

Οι Νίνα Σαντιάγο και Πάτρικ Μπλάκγουντ βιντεοσκοπούσαν την κριτική τους για το φαγητό ενός εστιατορίου, όπου κάθονταν δίπλα στο παράθυρο. Ενώ δοκίμαζαν το φαγητό αμέριμνοι, ήρθε ένα SUV και έπεσε πάνω στη βιτρίνα και πάνω τους.

Η βιτρίνα έσπασε, όμως αυτοί από καθαρή τύχη σώθηκαν. Η γυναίκα που κάθονταν από την μέσα πλευρά είχε χτυπηθεί από το σπασμένο τζάμι και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ράμματα, ενώ ο σύντροφός της που κάθονταν στο παράθυρο είχε γδαρσίματα στο στήθος και το πρόσωπο.

Η Σαντιάγο αργότερα δημοσίευσε φωτογραφίες από τα τραύματά της στο Instagram, δείχνοντας τραύματα στο πρόσωπο και τα χέρια της.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανή. Αυτή η εμπειρία μου έδειξε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό. Αφήστε τα πράγματα να πάνε όπως πρέπει, συγχωρήστε, ζήστε το τώρα και εκτιμήστε όσους βρίσκονται γύρω σας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα» ανέφερε. 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

