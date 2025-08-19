ΗΠΑ: Influencers χτυπήθηκαν από SUV ενώ βιντεοσκοπούσαν δοκιμή φαγητού σε εστιατόριο – Γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα (video)

Από καθαρή τύχη σώθηκε ένα ζευγάρι influencers στο Χιούστον του Τέξας.

Οι Νίνα Σαντιάγο και Πάτρικ Μπλάκγουντ βιντεοσκοπούσαν την κριτική τους για το φαγητό ενός εστιατορίου, όπου κάθονταν δίπλα στο παράθυρο. Ενώ δοκίμαζαν το φαγητό αμέριμνοι, ήρθε ένα SUV και έπεσε πάνω στη βιτρίνα και πάνω τους.

Η βιτρίνα έσπασε, όμως αυτοί από καθαρή τύχη σώθηκαν. Η γυναίκα που κάθονταν από την μέσα πλευρά είχε χτυπηθεί από το σπασμένο τζάμι και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ράμματα, ενώ ο σύντροφός της που κάθονταν στο παράθυρο είχε γδαρσίματα στο στήθος και το πρόσωπο.

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp — FearBuck (@FearedBuck) August 18, 2025

Η Σαντιάγο αργότερα δημοσίευσε φωτογραφίες από τα τραύματά της στο Instagram, δείχνοντας τραύματα στο πρόσωπο και τα χέρια της.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανή. Αυτή η εμπειρία μου έδειξε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό. Αφήστε τα πράγματα να πάνε όπως πρέπει, συγχωρήστε, ζήστε το τώρα και εκτιμήστε όσους βρίσκονται γύρω σας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα» ανέφερε.

