Ουκρανία: Απασφάλισε και πάλι ο Μεντβέντεφ – «Οι Ευρωπαίοι “έγλειφαν” τον Τραμπ»

Σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου και των Ευρωπαίων ηγετών που συμμετείχαν στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ, γνωστός για τις πολύ σκληρές και «εμπρηστικές» δηλώσεις του, σε ανάρτησή του στο Χ χαρακτήρισε ως «αντιρωσική» και «φιλοπόλεμη» τη Συμμαχία των Προθύμων, επισημαίνοντας ότι απέτυχαν να επικρατήσουν έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του έδαφος.

Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας επιτέθηκε προσωπικά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλώντας τον «κλόουν» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως αλλάξει στάση «για τις εγγυήσεις και τα εδάφη» όταν επιστρέψει στην Ουκρανία και φορέσει ξανά τη στρατιωτική στολή του.

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

«Η αντιρωσική, φιλοπόλεμη “Συμμαχία των Προθύμων” δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του “γήπεδο”. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον “έγλειψε”. Το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι θα πει ο κλόουν του Κιέβου για εγγυήσεις και εδάφη όταν ξαναφορέσει τη χακί στρατιωτική στολή του» έγραψε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

