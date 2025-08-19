Ουκρανός ελεύθερος σκοπευτής εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες από απόσταση 4χλμ με μία βολή [βίντεο]

Ένας ελεύθερος σκοπευτής της Ουκρανίας έχει σπείρει τον τρόμο σε Ρώσους στρατιώτες.

Ο…άγνωστος Χ, που ανήκει στην ειδική μονάδα «Φάντασμα» («Pryvyd» στα Ουκρανικά) σημάδευε Ρώσους στρατιώτες κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ και με ένα ειδικό τυφέκιο, το «Alligator», τους σκότωσε από απόσταση 4χλμ.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε ο στρατιωτικός αναλυτής Γιούρι Μπούτουσοφ, δείχνοντας στο βίντεο το πώς σκόπευε ο Ουκρανός τους αντίπαλους στρατιώτες.

Το ουκρανικής κατασκευής τυφέκιο «Alligator» είναι διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών και καθοδηγήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Για να εξουδετερώσει τους δύο Ρώσους στρατιώτες, η σφαίρα διαπέρασε παράθυρο πίσω από το οποίο βρίσκονταν οι δύο εχθροί.

Η βολή των 4 χλμ θεωρείται μάλιστα ως η μεγαλύτερη απόσταση σκοπευτικής βολής στην ιστορία των πολεμικών συγκρούσεων. Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε επιτευχθεί επίσης από Ουκρανό ελεύθερο σκοπευτή το 2023 όταν είχε εξουδετερωθεί Ρώσος στρατιώτης από απόσταση 3.800 μέτρων με το τυφέκιο «Lord of the Horizon».

Το τυφέκιο «Alligator» είναι όπλο με γεμιστήρα και αρχική ταχύτητα βλήματος που κυμαίνεται από 980 έως 1.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Είχε σχεδιαστεί κυρίως για την καταστροφή εξοπλισμού και όχι για τη στόχευση στρατιωτών.

