search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 10:43

Ουκρανός ελεύθερος σκοπευτής εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες από απόσταση 4χλμ με μία βολή [βίντεο]

19.08.2025 10:43
oukranos-stratiotis

Ένας ελεύθερος σκοπευτής της Ουκρανίας έχει σπείρει τον τρόμο σε Ρώσους στρατιώτες.

Ο…άγνωστος Χ, που ανήκει στην ειδική μονάδα «Φάντασμα» («Pryvyd» στα Ουκρανικά) σημάδευε Ρώσους στρατιώτες κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ και με ένα ειδικό τυφέκιο, το «Alligator», τους σκότωσε από απόσταση 4χλμ.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε ο στρατιωτικός αναλυτής Γιούρι Μπούτουσοφ, δείχνοντας στο βίντεο το πώς σκόπευε ο Ουκρανός τους αντίπαλους στρατιώτες.
Το ουκρανικής κατασκευής τυφέκιο «Alligator» είναι διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών και καθοδηγήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Για να εξουδετερώσει τους δύο Ρώσους στρατιώτες, η σφαίρα διαπέρασε παράθυρο πίσω από το οποίο βρίσκονταν οι δύο εχθροί.

Η βολή των 4 χλμ θεωρείται μάλιστα ως η μεγαλύτερη απόσταση σκοπευτικής βολής στην ιστορία των πολεμικών συγκρούσεων. Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε επιτευχθεί επίσης από Ουκρανό ελεύθερο σκοπευτή το 2023 όταν είχε εξουδετερωθεί Ρώσος στρατιώτης από απόσταση 3.800 μέτρων με το τυφέκιο «Lord of the Horizon».

Το τυφέκιο «Alligator» είναι όπλο με γεμιστήρα και αρχική ταχύτητα βλήματος που κυμαίνεται από 980 έως 1.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Είχε σχεδιαστεί κυρίως για την καταστροφή εξοπλισμού και όχι για τη στόχευση στρατιωτών.

Διαβάστε επίσης:

Θα τους… τρελάνει όλους ο Τραμπ: «Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου» (Video)

Ντόναλντ Τραμπ: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε – Ποια είναι η αλήθεια

Λίβανος: Ο ΟΗΕ εξετάζει το μέλλον της ειρηνευτικής δύναμης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς

asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

egnatia_odos
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: Πήραν εξιτήριο οι δύο εγκαυματίες, χειρουργήθηκε ο οδηγός του φορτηγού

Niall_Horan
LIFESTYLE

Ο Niall Horan επέστρεψε στη σκηνή 10 μήνες μετά τον θάνατο του Liam Payne (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:53
sillipsi_1908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς

asthenoforo96_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας: Νεκρός χειριστής οδοστρωτήρα

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πώς ο Πούτιν ήταν «ωσεί παρών» στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

1 / 3