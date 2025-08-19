search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 09:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 09:09

Λίβανος: Ο ΟΗΕ εξετάζει το μέλλον της ειρηνευτικής δύναμης

19.08.2025 09:09
AP25222383886732

Σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από τη Γαλλία για τον Λίβανο άρχισε να εξετάζει από χθες Δευτέρα, 18 Αυγούστου, το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το σχέδιο προβλέπει να παραταθεί για έναν χρόνο η εντολή της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στον νότιο Λίβανο, εν όψει της προοδευτικής απόσυρσής του.

Όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται το ΑΠΕ–ΜΠΕ, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντιώνονται στην παράταση της εντολής της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL), που βρίσκεται ανεπτυγμένη στα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ από το 1978.

«Δεν σχολιάζουμε διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», περιορίστηκε να πει χθες εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ερωτηθείς για την αμερικανική θέση όσον αφορά το μέλλον της δύναμης των κυανοκράνων, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ –χώρας με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας– δεν απάντησε.

Το σχέδιο απόφασης, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, θα παρέτεινε την εντολή της FINUL ως την 31η Αυγούστου 2026, εκφράζοντας πάντως την «πρόθεση» του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ να «εργαστεί για την απόσυρσή της». Και αυτό με σκοπό η λιβανική κυβέρνηση να γίνει «ο μοναδικός εγγυητής της ασφάλειας στον νότιο Λίβανο».

Κέντρο πολέμου η περιοχή ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Η περιοχή αποτέλεσε κέντρο του πολέμου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 2024. 

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος στη σύρραξη προέβλεπε το σιιτικό ένοπλο κίνημα να αποσύρει τις δυνάμεις του σε απόσταση τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα και να διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της εκεί.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή αλλά το Ισραήλ –ο στρατός του οποίου έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε αψιμαχίες με κυανόκρανους– συνεχίζει να κατέχει πέντε περιοχές που κρίνει πως έχουν στρατηγική σημασία και διεξάγει σχεδόν καθημερινά αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική χώρα.

Τα 15 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αναμένεται να ψηφίσουν ως την 25η Αυγούστου επί του σχεδίου απόφασης αυτού, καθώς η εντολή της FINUL τυπικά εκπνέει στα τέλη του μηνός.

Διαβάστε επίσης

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο και νοσοκομείο από επιδρομή ουκρανικών drones

ΗΠΑ: Ο Μεξικανός «βαρόνος» των ναρκωτικών «Ελ Μάγιο» αποφασίζει να δηλώσει ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανακοίνωσε την ανάπτυξη 4,5 εκατ. εθνοφυλάκων αντιδρώντας στις «απειλές» των ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε – Ποια είναι η αλήθεια

perry_trudeau
LIFESTYLE

Katy Perry – Justin Trudeau: Πρόωροι τίτλοι τέλους; Ο λόγος που «πάγωσε» το φλερτ

zelensky_trump_wh_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τραμπ και η επιστολική ψήφος

JOAN_COLLINS_190825
LIFESTYLE

Joan Collins: Θεά και στα 92 – Η ανάρτηση με μαγιό στο Instagram και τα αποθεωτικά σχόλια (photo)

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οδηγός ταξί παράτησε μητέρα με 3 ανήλικα παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 09:53
donald trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Οι 6 πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε – Ποια είναι η αλήθεια

perry_trudeau
LIFESTYLE

Katy Perry – Justin Trudeau: Πρόωροι τίτλοι τέλους; Ο λόγος που «πάγωσε» το φλερτ

zelensky_trump_wh_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τραμπ και η επιστολική ψήφος

1 / 3