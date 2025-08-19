ΗΠΑ: Ο Μεξικανός «βαρόνος» των ναρκωτικών «Ελ Μάγιο» αποφασίζει να δηλώσει ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης

Ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάδα, συνιδρυτής με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν του ισχυρού καρτέλ Σιναλόα, αποφάσισε να δηλώσει ένοχος ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με δικόγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα.

Προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ενόψει δίκης που προβλεπόταν να διεξαχθεί την 25η Αυγούστου χαρακτηρίστηκε πλέον διαδικασία ομολογίας ενοχής, σύμφωνα με διαταγή ομοσπονδιακού δικαστή της Νέας Υόρκης, του Μπράιαν Κόγκαν, στον οποίο ανατέθηκε ο φάκελος του Ισμαέλ Σαμπάδα.

Μέχρι σήμερα ο «Μάγιο» επέμενε να δηλώνει αθώος αφού του απαγγέλθηκαν 17 κατηγορίες από την αμερικανική δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων για φόνους, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής σε ποια αδικήματα αποφάσισε να ομολογήσει την ενοχή του.

Αυτός που για καιρό ήταν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς στις ΗΠΑ αναμένεται έτσι να αποφύγει τη δίκη και θα εκτίσει ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης, η οποία θα οριστεί μεταγενέστερα.

Στην αρχή του μήνα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν να μη ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον βαρόνο των ναρκωτικών, 77 ετών.

Ο ενδιαφερόμενος απαιτούσε να επαναπατριστεί, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις συνθήκες της σύλληψής και της κράτησής του, αίτημα που απορρίφθηκε.

Ο πρώην συνεργός του ακόμη γνωστότερου βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν Γκουσμάν, ή «Ελ Τσάπο», καταγγέλλει πως τον απήγαγε ένας από τους γιους αυτού του τελευταίου και τον μετέφερε παρά τη θέλησή του με ιδιωτικό αεροσκάφος στις ΗΠΑ, για να τον παραδώσει στις αρχές, τον Ιούλιο του 2024, αφήνοντας να εννοηθεί πως προϋπήρχε συμφωνία γι’ αυτό, κάτι που αρνούνται οι αμερικανικές αρχές.

Μετά τη σύλληψή του, ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο φράξιες του ισχυρού καρτέλ –αυτήν που ορκίζεται πίστη στους «Τσαπίτος», τέσσερις γιους του Χοακίν Γκουσμάν, κι αυτήν που ορκίζεται πίστη στον Ισμαέλ Σαμπάδα–, με εκατοντάδες νεκρούς κι εξαφανισθέντες.

Ο «Τσάπο» συνεχίζει να εκτίει την ποινή ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη. Δυο γιοι του κρατούνται επίσης από τις αρχές των ΗΠΑ. Ο ένας, ο Οβίδιο Γκουσμάν, ή «Ελ Ρατόν», έκλεισε συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές ομολογώντας την ενοχή του σε κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

