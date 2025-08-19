Ανάλυση BBC για «σύνοδο» στον Λευκό Οίκο: Σκυθρωποί οι ηγέτες πάρα τα θετικά λόγια – Τα 4 σενάρια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο

Οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας επανήλθαν στο προσκήνιο κατά τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Στόχος όπως όλα δείχνουν είναι να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα αποτρέψουν τη Ρωσία από μια νέα επίθεση. Μέχρι σήμερα, ο ρόλος αυτός είχε αφεθεί στη Βρετανία και τη Γαλλία, μέσω της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων». Ωστόσο, η στάση των ΗΠΑ φαίνεται πλέον να μεταβάλλεται.

Η εικόνα του BBC μέσα από τον Λευκό Οίκο

«Κανείς δεν θέλει να διαφωνήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε η Σάρα Σμιθ, ανταποκρίτρια του BBC.

«Βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα καθώς οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται γύρω από αυτό το μακρύ τραπέζι στον Λευκό Οίκο», μετέδωσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισαν και οι δύο τη σημερινή συνάντηση ως θετική και εποικοδομητική – αν και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνονταν πολύ σοβαροί και μάλλον σκυθρωποί καθώς μπαίναμε όλοι πριν από λίγο», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Κανείς δεν θέλει να διαφωνήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε αυτή τη συνάντηση επαινώντας όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αλλά οι εκφράσεις του προσώπου τους και η γλώσσα του σώματός τους υποδηλώνουν ότι μπορεί να μην είναι τόσο αισιόδοξοι όσο υποδηλώνουν τα λόγια τους».

Από την πλευρά του, ο Μπερντ Ντέμπουσμαν, επίσης δημοσιογράφος του BBC, μετέδωσε:

Βλέποντας τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει μαζί με τους ηγέτες των Ευρωπαίων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λευκό Οίκο, επεσήμανε ότι «τα σχόλιά του για μια πιθανή εκεχειρία θα έχουν αμέσως γίνει αντιληπτά από πολλούς παρατηρητές.

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ σημείωσε ότι οι έξι πόλεμοι που ισχυρίζεται ότι έχουν σταματήσει – οι οποίοι περιλαμβάνουν τις συγκρούσεις μεταξύ Ρουάντα και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και Ινδίας-Πακιστάν – έληξαν χωρίς κανενός είδους εκεχειρία.

Υποστήριξε ότι αυτό σημαίνει ότι η κατάπαυση του πυρός δεν είναι απόλυτη αναγκαιότητα για τον τερματισμό του πολέμου – ακόμη και αν οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους την προτιμούν».

Σημείωσε δε, ότι «στο παρελθόν, μια εκεχειρία πριν από περαιτέρω διαπραγματεύσεις έχει αναδειχθεί ως ένα σημείο τριβής, με την Ουκρανία να επιμένει να εφαρμοστεί» για να καταλήξει:

«Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζελένσκι δεν επανέλαβε τις εκκλήσεις του για κατάπαυση του πυρός όταν ο Τραμπ του ζήτησε να απευθυνθεί στην αίθουσα – ενδεχομένως ένα σημάδι ότι έχει μαλακώσει τη στάση του επί του θέματος».

Ποια μορφή θα μπορούσαν να έχουν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, τα σενάρια είναι τέσσερα:

Χερσαία στρατεύματα: το λιγότερο πιθανό σενάριο

Η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θεωρείται εξαιρετικά απίθανη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τον πόλεμο αυτό ως ζήτημα που αφορά πρωτίστως την Ευρώπη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «δεν θα είχε συμβεί, αν εκείνος βρισκόταν στην εξουσία», όταν ξεκίνησε, τον Φεβρουάριο του 2022. Για τον ίδιο, μια δέσμευση σε χερσαίες δυνάμεις, ακόμη και σε ρόλο ειρηνευτικής αποστολής, θα απαιτούσε ριζική αναθεώρηση στάσης.

Αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες

Πιο ρεαλιστική φαντάζει η ενίσχυση των αεροπορικών και ναυτικών περιπολιών. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πραγματοποιεί ήδη πτήσεις επιτήρησης στη Μαύρη Θάλασσα και σε άλλες περιοχές, παρακολουθώντας την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Παρά ταύτα, υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αποστολές παρατήρησης και σε επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εμπλακούν σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία, μια πυρηνική δύναμη.

Παροχή πληροφοριών

Οι δορυφορικές και εναέριες πληροφορίες που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ αποδείχθηκαν καθοριστικές στην αναχαίτιση της ρωσικής προέλασης. Στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης, η συνέχιση της παροχής τέτοιων πληροφοριών θεωρείται μια από τις πιο πιθανές και ασφαλείς μορφές συνδρομής.

Υποστήριξη σε logistics

Η σύσταση μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» υπό βρετανική και γαλλική ηγεσία, στην περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα απαιτήσει εκτεταμένη υποστήριξη σε logistics. Παρά τις προθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη, πρόκειται για έναν μη επιθετικό τομέα, στον οποίο η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πρόθυμη να συμβάλει.

Με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, παραμένει ανοιχτό ποια από αυτές τις επιλογές θα επιλεγεί, με τους Ευρωπαίους να επιζητούν μια ισχυρή αμερικανική παρουσία, που θα ενισχύσει τις προσπάθειες αποτροπής και σταθερότητας.

