CNN: Ο Πούτιν δεν ήταν στον Λευκό Οίκο, αλλά η φωνή του ακούστηκε

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να μην παρευρέθηκε στο τραπέζι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα (18/8) το απόγευμα στον Λευκό Οίκο, αλλά… έλαμψε δια της απουσίας του.

«Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, είχα πάντα μια εξαιρετική σχέση μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του. «Νομίζω ότι και ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να βρει μια απάντηση. Θα το δούμε».

Ο Τραμπ μίλησε όπως… ο Πούτιν;

Ακόμη και όταν ο Τραμπ ακούστηκε σαν να μιλούσε σαν τον Πούτιν, λίγοι από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα τον ανέφεραν ονομαστικά, αναφέρει το δημοσίευμα του CNN. Ενώ ο Ρώσος ηγέτης βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο – και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τύχη της Ουκρανίας – παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα αν ο Πούτιν είναι τόσο επικεντρωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας όσο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως σύντομα θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Νομίζω ότι είναι ζήτημα του πότε», είπε ο Τραμπ, «όχι το αν», σχετικά με την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Τα λογια του Τραμπ μαρτυρούν την… αβεβαιότητα των κινήσεων του Πούτιν

Αλλά το ερώτημα του «πότε» θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη, είναι ένα ερώτημα που υποδηλώνει πολλά. Θα δείξει τον βαθμό στον οποίο ο Πούτιν είναι σοβαρός όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του τερματισμού του πολέμου ή αν απλώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, όπως υποψιάζονται πολλοί επικριτές.

Ο Τραμπ έδωσε έναν αισιόδοξο τόνο, αλλά άφησε στον εαυτό του περιθώριο για απογοήτευση. «Είναι πιθανόν να μην μπορέσει να γίνει (σ.σ. η ειρήνη). Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις».

