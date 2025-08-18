search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 23:03
ΚΟΣΜΟΣ

18.08.2025 21:40

Ανάλυση Sky News: Ο Ζελένσκι πήρε το μάθημά του από την προηγούμενη φορά (το ίδιο και ο Βανς)

Trump Zelensky

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε το μάθημά του από την τελευταία φορά που βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο, αναφέρει σε ανάλυσή του ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ Μαρκ Στόουν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο: «Ο Ζελένσκι έμαθε από εκείνη τη στιγμή πριν από έξι μήνες και έμαθε ό,τι έχουν μάθει και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο – ότι η καλύτερη πολιτική είναι να λες όσο το δυνατόν λιγότερα».

Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που ο Ζελένσκι βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο, δεν φορούσε κοστούμι και επιπλήχθηκε από τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για φερόμενη ασέβεια.

Η αντίθεση μάλιστα ήταν τέτοια, που αυτή τη φορά, ο ίδιος δημοσιογράφος που ξεκίνησε τη συζήτηση, ο Μπράιαν Γκλεν, έκανε κομπλιμέντα και αστειεύτηκε με τον Ζελένσκι.

Ο Στόουν εξηγεί ακόμη πώς η καλύτερη τακτική για την αντιμετώπιση του Τραμπ μπροστά σε δημοσιογράφους είναι: «Μην απαντάς στην ερώτηση. Μην πέφτεις στην παγίδα.

Μπες μέσα και φύγε όσο πιο σύντομα μπορείς και αυτή τη φορά, αυτό ακριβώς έκανε ο Ζελένσκι».

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

