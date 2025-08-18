Ανάλυση Sky News: Ο Ζελένσκι πήρε το μάθημά του από την προηγούμενη φορά (το ίδιο και ο Βανς)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε το μάθημά του από την τελευταία φορά που βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο, αναφέρει σε ανάλυσή του ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ Μαρκ Στόουν.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο: «Ο Ζελένσκι έμαθε από εκείνη τη στιγμή πριν από έξι μήνες και έμαθε ό,τι έχουν μάθει και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο – ότι η καλύτερη πολιτική είναι να λες όσο το δυνατόν λιγότερα».
Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που ο Ζελένσκι βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο, δεν φορούσε κοστούμι και επιπλήχθηκε από τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για φερόμενη ασέβεια.
Η αντίθεση μάλιστα ήταν τέτοια, που αυτή τη φορά, ο ίδιος δημοσιογράφος που ξεκίνησε τη συζήτηση, ο Μπράιαν Γκλεν, έκανε κομπλιμέντα και αστειεύτηκε με τον Ζελένσκι.
Ο Στόουν εξηγεί ακόμη πώς η καλύτερη τακτική για την αντιμετώπιση του Τραμπ μπροστά σε δημοσιογράφους είναι: «Μην απαντάς στην ερώτηση. Μην πέφτεις στην παγίδα.
Μπες μέσα και φύγε όσο πιο σύντομα μπορείς και αυτή τη φορά, αυτό ακριβώς έκανε ο Ζελένσκι».
