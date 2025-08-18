Σε νέο σπίτι μετακομίζουν Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ

Η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ ξεκινούν την επερχόμενη μετακόμισή τους, με σκοπό να παραμείνουν στο νέο τους σπίτι ακόμα και όταν αναλάβουν βασιλικά καθήκοντα στη θέση του Καρόλου.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ελπίζουν να μετακομίσουν στο νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, στο Γουίνδσορ, πριν από τα Χριστούγεννα.

Βασιλικές πηγές λένε ότι θα είναι το παντοτινό σπίτι για το ζευγάρι και τα τρία παιδιά τους, βασίζοντας τη ζωή τους εκεί ακόμα και όταν ο Ουίλιαμ ανέβει στο θρόνο.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, που βρίσκονται στο κεντρικό Λονδίνο, περίπου 22 μίλια ανατολικά του Γουίνδσορ, ήταν η κύρια βάση της βρετανικής μοναρχίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα τεράστιο πρόγραμμα ανακαίνισης 463 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας μεγάλο μέρος του ακατάλληλο για χρήση από τον Βασιλιά Κάρολο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ο Κάρολος, 76 ετών, μένει στην μακροχρόνια κατοικία του στο Κλάρενς Χάουζ όταν βρίσκεται στο Λονδίνο, ενώ τα αδέλφια του, η Πριγκίπισσα Άννα και ο Πρίγκιπας Εδουάρδος, κατοικούν αλλού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Αναφερόμενο από τον βρετανικό Τύπο ως «Μοναρχικό Μέγαρο», τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι το κέντρο της δημόσιας ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο και το επίκεντρο εθνικών εορτασμών, όπως η ετήσια εκδήλωση Trooping the Colour ή οι εορτασμοί για την Ημέρα της Νίκης τον Μάιο. Επιπλέον, συνήθως αποτελεί τη βάση για κρατικές επισκέψεις και δημόσιες τελετές απονομής τίτλων προς τιμήν των σπουδαίων προσωπικοτήτων στη βρετανική κοινωνία.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ, με την ελπίδα για ένα διαφορετικό είδος οικογενειακής ζωής, είναι απίθανο να εγκατασταθούν εκεί, σύμφωνα με αναφορές.

Το Forest Lodge, που βρίσκεται στο Windsor Great Park, είναι μια αναβάθμιση από την τρέχουσα κατοικία του Ουίλιαμ και της Κέιτ, το Adelaide Cottage, όπου μετακόμισαν τον Σεπτέμβριο του 2022. Η γεωργιανή έπαυλη, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, σε αντίθεση με τα τέσσερα στο Adelaide Cottage, και λέγεται ότι διαθέτει έξι μπάνια και γήπεδο τένις.

Από τότε που μετακόμισαν από το Kensington Palace του Λονδίνου το 2022, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν διαπιστώσει ότι το Γουίνδσορ είναι ιδανικό για την οικογενειακή τους ζωή. Στο ζευγάρι αρέσει να πηγαίνει τα παιδιά, τον 12χρονο πρίγκιπα Γεώργιο, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις, στο σχολείο, να τα παίρνει μαζί του όταν μπορούν και να είναι εκεί για να παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες και άλλες δραστηριότητες. Τους παρέχει επίσης περισσότερη ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με τον τρόπο που ζουν στο Adelaide Cottage και σε μια προσπάθεια να κάνουν την οικογενειακή τους ζωή όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική για τα παιδιά, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν θα έχουν προσωπικό που θα διαμένει στο Forest Lodge, σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE. Η νταντά των παιδιών, Maria Turrion Borrallo, και οι οικονόμοι πιθανότατα θα μείνουν σε άλλα μικρότερα ακίνητα στο κτήμα.

Το ζευγάρι, το οποίο χρηματοδοτεί το ίδιο τις ανακαινίσεις, θα καταβάλλει το ενοίκιο για το ακίνητο στην Crown Estate, ανέφερε το BBC. Έχουν αρχίσει να αναζητούν έπιπλα για το ακίνητο. Ως κληρονόμος του θρόνου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ λαμβάνει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από την περιουσία του Δουκάτου της Κορνουάλης.

Διαβάστε επίσης:

Ζωή Λάσκαρη: Πέρασαν 8 χρόνια από τον θάνατό της – «Σε ένα στημένο σημερινό σταρ σύστεμ….ήταν το πιο λαμπρό αστέρι» λέει η κόρη της (Photos)

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση – Υπέστη πνευμονική εμβολή

Η Έλεν Μίρεν θεωρεί ότι «ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας»