search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 16:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 15:49

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση – Υπέστη πνευμονική εμβολή

18.08.2025 15:49
vamvakidis

Ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στις 14 Αυγούστου, μία μόλις ημέρα πριν τη γιορτή της Παναγίας, λόγω έντονης αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, τα πρώτα συμπτώματα ξεκίνησαν με δυσκολία στην αναπνοή και βήχα, που συνοδεύτηκαν από επιδείνωση της κατάστασης.

Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και ο ηθοποιός υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις και βαριά φαρμακευτική αγωγή, με αυστηρή οδηγία πλήρους ακινησίας.

Ο Βαμβακίδης είχε προγραμματίσει ταξίδι στην Παναγία Σουμελά, στον Πόντο, για προσκύνημα και αφηγήσεις με ποντιακή μουσική, το οποίο αναβλήθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Η Έλεν Μίρεν θεωρεί ότι «ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας»

Στην Αντίπαρο ο Jason Statham (photo)

Δημήτρης Σταρόβας: «Στην πρώτη πρόβα, είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lavrov
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς σχολίασε το ΚΚΕ το σοβιετικό φούτερ του Λαβρόφ στην Αλάσκα

karagiannidis_1808_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Έκοψε» Καραγιαννίδη ο Σπανούλης – Με 16 παίκτες συνεχίζεται η προετοιμασία

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο επειδή του το είπε ο… Πούτιν

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 21χρονος μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

livanios_1808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: Άξονας πέντε δράσεων για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στην Αχαΐα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 16:22
lavrov
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς σχολίασε το ΚΚΕ το σοβιετικό φούτερ του Λαβρόφ στην Αλάσκα

karagiannidis_1808_1460-820_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Έκοψε» Καραγιαννίδη ο Σπανούλης – Με 16 παίκτες συνεχίζεται η προετοιμασία

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την επιστολική ψήφο επειδή του το είπε ο… Πούτιν

1 / 3