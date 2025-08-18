Στην Αντίπαρο ο Jason Statham (photo)

Στην Αντίπαρο βρέθηκε για ακόμα μια χρονιά ο Τζέισον Στέιθαμ.

Ο Χολιγουντιανός σταρ έχει επισκεφτεί ξανά τη χώρα μας, αφού επέλεξε και πέρσι για να περάσει τις διακοπές του με την οικογένειά του στο ίδιο νησί ενώ έχει βρεθεί στο παρελθόν και στο Πήλιο.

Σε φωτογραφία που ανέβηκε στο instagram ο ηθοποιός ποζάρει δίπλα της φορώντας γυαλιά και καπέλο.

Δεν είναι γνωστό το πότε επισκέφτηκε ο Τζέισον Στέιθαμ το νησί, ούτε αν συνοδεύεται από τη Ρόζι Χάντινγκτον και την κόρη τους.

