Sharon Stone: Η αποκάλυψη για το ερωτικό ραντεβού με διάσημο ράπερ (video)

Μια απρόσμενη αποκάλυψη για τον ράπερ Nelly έκανε η Σάρον Στόουν. Η ηθοποιός προκάλεσε την έκπληξη των θαυμαστών της, όταν ανέφερε δημόσια ότι είχε βγει ερωτικό ραντεβού μαζί του στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «What What Happens Live With Andy Cohen», η 67χρονη ρωτήθηκε για τη φήμη ότι κάποτε είχε βγει με τον 50χρονο μουσικό.

Ο παρουσιαστής προέβλεψε την απάντησή της πριν εκείνη τη δώσει, λέγοντας: «Εννοώ, είναι τόσο τρελό που ίσως να το πιστέψω».

Η Σάρον Στόουν επιβεβαίωσε τελικά τη φήμη, λέγοντας: «Ναι, το έκανα». Όταν ο Άντι Κόεν την ρώτησε αν βγήκε και δεύτερο ραντεβού, η ηθοποιός κούνησε αρνητικά το κεφάλι λέγοντας πως όχι.

