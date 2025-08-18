search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 11:26

Sharon Stone: Η αποκάλυψη για το ερωτικό ραντεβού με διάσημο ράπερ (video)

18.08.2025 11:26
SharonStone_1808

Μια απρόσμενη αποκάλυψη για τον ράπερ Nelly έκανε η Σάρον Στόουν. Η ηθοποιός προκάλεσε την έκπληξη των θαυμαστών της, όταν ανέφερε δημόσια ότι είχε βγει ερωτικό ραντεβού μαζί του στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «What What Happens Live With Andy Cohen», η 67χρονη ρωτήθηκε για τη φήμη ότι κάποτε είχε βγει με τον 50χρονο μουσικό.

Ο παρουσιαστής προέβλεψε την απάντησή της πριν εκείνη τη δώσει, λέγοντας: «Εννοώ, είναι τόσο τρελό που ίσως να το πιστέψω».

Η Σάρον Στόουν επιβεβαίωσε τελικά τη φήμη, λέγοντας: «Ναι, το έκανα». Όταν ο Άντι Κόεν την ρώτησε αν βγήκε και δεύτερο ραντεβού, η ηθοποιός κούνησε αρνητικά το κεφάλι λέγοντας πως όχι.

Διαβάστε επίσης:

Catherine Zeta-Jones για τα τέσσερα σπίτια της: «Δεν είναι υπερβολή, αλλά άνεση»

Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο ευλογημένα μοναστήρια»

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν έχει κανένα πρόβλημα ψυχιατρικό, σήμερα θα βγει υγιής και δυνατός» λέει ο δικηγόρος του (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Η ΝΔ όταν είναι σε πίεση βλέπει… λεφτόδεντρα – Κατέρρευσε το αφήγημα της μείωσης φόρων»

starmer_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Βρετανία φέρεται να αποδέχεται την παράδοση εδαφών στη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

parasxou
LIFESTYLE

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου - Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 12:38
ert new
MEDIA

ΕΡΤ1: Πολύ πρωινή εκπομπή, με θετική ενέργεια και ευχάριστες ειδήσεις, θα είναι το καθημερινό «Νωρίς Νωρίς»

KTEL NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Λεωφορείο έπεσε ανεξέλεγκτο πάνω σε κτίριο

mixalopoulou_ilektra
ΘΕΑΤΡΟ

Η Σοφόκλεια «Ηλέκτρα» του Δημήτρη Τάρλοου έρχεται στο Ηρώδειο

1 / 3