LIFESTYLE

18.08.2025 11:56

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή – Τα πρώτα του λόγια (video)

18.08.2025 11:56
mazonakis_exitirio

Εξιτήριο μετά από πέντε μέρες νοσηλείας, πήρε από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης, το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, καθώς εξετάστηκε εκ νέου από ψυχιάτρους.

Κατά την έξοδό του ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε χαμογελαστός στις κάμερες, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη διαμάχη με την οικογενειά του.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα μια χαρά, σας ευχαριστώ για την αντιμετώπισή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο».

Όταν ρωτήθηκε εάν νιώθει καλά, ο ίδιος αστειεύτηκε ρωτώντας τη δημοσιογράφο: «Εσείς;».

Σε χθεσινό του μήνυμα μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει:

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

«Θα κινηθεί νομικά»

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», δήλωσε ότι ο τραγουδιστής δεν χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας, ενώ αναφέρθηκε και στις επόμενες κινήσεις του.

«Σήμερα, πιστεύω ακράδαντα, ότι θα βγει. Δεν υπάρχει καμία ψυχική διαταραχή που να δικαιολογεί τη νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική δομή. Ο Γιώργος δεν έχει κανένα πρόβλημα ψυχιατρικό. Σήμερα θα βγει υγιής και δυνατός» είπε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

«Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει εκούσια νοσηλεία. Πρέπει ο ασθενής να μην έχει τη δυνατότητα να κρίνει την κατάστασή του και να αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του και για τους γύρω του, ώστε να γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τα συγκεκριμένα άτομα δεν έχουν καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα τελευταία δύο χρόνια».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες», είπε ακόμη ο δικηγόρος του.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 16 Αυγούστου, η οικογένεια του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση, αναφερόμενη στη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας πως «για εκείνους σημασία έχει η υγεία και η ζωή του και οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει».

